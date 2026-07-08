Corendon en TUI azen op regeringsvliegtuig

Het regeringsvliegtuig ‘PH-GOV’ kwam in de problemen door de komst van de Airbus bij KLM. KLM kan het onderhoud in de toekomst niet langer uitvoeren. Volgens Corendon en TUI is de Boeing 737 bij hun van harte welkom.

In samenwerking met Airbus investeert Air France-KLM in een duurzame vloot. De Nederlandse airline ontvangt momenteel tientallen Airbus A321neo’s en verwelkomt eind augustus haar eerste A350-900. Tegelijkertijd neemt KLM langzaam maar zeker afscheid van de Boeing 737NG. Dat levert problemen op voor de Nederlandse overheid: het regeringsvliegtuig, een Boeing 737 BBJ, is hier in dienst.

De afgelopen jaren was KLM verantwoordelijk voor het onderhoud van de PH-GOV. Complicerende factor is dat de koning bij KLM als gastvlieger vloog om voldoende vlieguren te maken. Het afscheid van de Boeings betekent eveneens dat KLM niet langer in staat is het onderhoud uit te voeren. De koning is inmiddels al overgestapt op de A320neo.

In politiek Den Haag wordt daarom gesproken over een vervanger voor de PH-GOV. Het toestel zou plaats moeten maken voor een nieuw telg uit de familie van Airbus, wat gepaard gaat met hoge kosten. Volgens ingewijden kost de vervroegde uitdiensttreding van het toestel ruim twintig miljoen euro, en de aanschaf van een nieuwe Airbus kost ook al gauw tientallen miljoenen.

‘Onzin’

Dat slaat nergens op, vinden de topmannen van Corendon en Tui. ‘Het is onzin dat KLM de enige partij in Nederland zou kunnen zijn om de PH-GOV te vliegen’, zegt Corendon-topman Atilay Uslu tegen De Telegraaf. ‘Wij vliegen met de Boeing 737 en zouden de operatie en het onderhoud van het regeringsvliegtuig kunnen doen. Dat zou het kabinet en de Nederlandse belastingbetaler veel geld schelen.’

Ook Arjan Kers, de voorman van Tui Nederland en België, geeft aan dat hij andere mogelijkheden in gedachten heeft. Volgens hem heeft het bedrijf een groot aantal mensen in dienst die ‘zeer ervaren’ zijn met de Boeing 737. ‘De PH-GOV zou welkom zijn en uitstekend verzorgd worden bij TUI fly. Met plezier zouden we leden van het kabinet en het Koninklijk Huis vervoeren.’