Corendon introduceert Schiphol-systeem op meer luchthavens

Passagiers die met Corendon vanaf Schiphol vertrekken, kennen het systeem inmiddels al. Nu breidt de luchtvaartmaatschappij de digitale selfservice-oplossing verder uit naar andere Europese luchthavens. Met de introductie van extra self-check-in kiosken en automatische bagageafgifte op onder meer Düsseldorf Airport, wil Corendon wachttijden verkorten, het incheckproces versnellen en de reis voor passagiers comfortabeler maken.

Na Schiphol volgen meer Europese luchthavens

Corendon breidt de self-check-in kiosken, die al actief zijn op Schiphol, Antalya en Manchester Airport, verder uit naar andere luchthavens. De luchtvaartmaatschappij test de systemen momenteel op Düsseldorf, Neurenberg en Warschau. Passagiers checken via de kiosken zelfstandig in, scannen hun paspoort of voeren hun boekingsnummer in, kiezen een stoel of laten automatisch een plek toewijzen en rekenen direct extra diensten af. Dankzij het geïntegreerde betaalsysteem kunnen reizigers veilig betalen in vier valuta: euro, Turkse lira, Amerikaanse dollar en Britse pond.

Naast het inchecken bieden de nieuwe kiosken ook een Self Bag Drop-systeem. Het systeem controleert automatisch de bagagegegevens, activeert de bagagelabels en laat reizigers hun koffers zelfstandig afgeven zonder dat zij langs een traditionele balie hoeven. Volgens Corendon versnelt deze werkwijze de doorstroming op de luchthaven en verkort het de wachttijden voor passagiers. De luchtvaartmaatschappij verwacht dat de combinatie van digitaal inchecken en geautomatiseerde bagageafgifte het reisgemak vergroot en tegelijkertijd de processen op drukke luchthavens efficiënter maakt.

Corendon: ‘Blijven investeren in digitalisering’

Chief Operating Officer Atılay Batu benadrukt tegenover ttgmedia dat Corendon met de uitbreiding de luchthavenprocessen verder wil moderniseren. ‘We investeren voortdurend in digitalisering, zodat onze passagiers hun luchthavenprocedures sneller en comfortabeler kunnen uitvoeren’, zegt hij. ‘Met onze self-check-in kiosken maken we het inchecken en de bagageafgifte efficiënter en versterken we tegelijkertijd onze operationele capaciteit. We blijven onze dienstverlening verbeteren met innovatieve oplossingen die de totale reiservaring van onze gasten naar een hoger niveau brengen.’