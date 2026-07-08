Embraer slaat grote slag in India

In een felle strijd met Airbus om de verkoop van vliegtuigen behaalt Embraer een belangrijke overwinning in India. De Braziliaanse vliegtuigbouwer slaagt er als eerste in certificatie te krijgen.

De Indiase luchtvaartautoriteiten gelden als een van de strengste ter wereld, en dat is niet zonder reden. De nationale sector groeit als kool nu miljoenen mensen zich voor het eerst kunnen veroorloven aan boord te stappen van een vliegtuig. Tegelijkertijd verschijnen overal in het land gloednieuwe luchthavens met de modernste faciliteiten en de meest bijzondere architectonische details.

Voor vliegtuigbouwers valt er momenteel veel te halen. Airbus sloeg eerder al een grote slag bij IndiGo, toen het vijfhonderd A320’s wist te verkopen aan de Indiase budgetvlieger. Toch is er een groot segment in de markt dat momenteel onderbelicht blijft door beperkingen in de beschikbaarheid van vliegtuigen. Met name de kleinere routes worden momenteel weinig bediend.

Na de Embraer E175 is het eerstvolgende vliegtuig met de relevante goedkeuringen de Airbus A319. Om die reden is de mijlpaal van Embraer des te belangrijker. De DGCA heeft namelijk goedkeuring gegeven voor de Embraer E190, E195 en de E195-E2. Deze vliegtuigen hebben een capaciteit tussen de negentig en honderdveertig passagiers en zijn van groot belang op kleine tot middelgrote routes.

Overwinning op Airbus

Met de certificatie behaalt Embraer een belangrijke overwinning op Airbus. De Europese vliegtuigbouwer wacht nog altijd op certificatie voor zijn eigen A220. Zolang deze niet gegeven is, mogen Indiase luchtvaartmaatschappijen het toestel nog niet bestellen. In de praktijk betekent het dat Embraer voortaan deals mag sluiten met airlines, terwijl Airbus blijft wachten op certificatie.

Momenteel vliegen er al verschillende Embraers in het Zuid-Aziatische land, namelijk de kleinere E175 en de ERJ145. Wereldwijd heeft Embraer al meer dan 1900 E-jets afgeleverd aan klanten, waaronder KLM, Delta en Tui Belgium. Vooral de E175 is populair in de Verenigde Staten. Dat heeft te maken met contractonderhandelingen tussen Amerikaanse airlines en de vakbonden.