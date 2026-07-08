Nederlandse topman vertrekt bij Europese airline na groot succes 

Toen hij binnenkwam, ging SAS Scandinavian Airlines door een turbulente tijd. Onder zijn leiderschap bereikte de luchtvaartmaatschappij rustiger vaarwater, maar na vijf jaar vertrekt de Nederlandse Anko van der Werff.

De Nederlandse topman van SAS Scandinavian Airlines, Anko van der Werff, vertrekt. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend. Van der Werff neemt de rol van CEO bij Air Canada op zich, nadat de voormalige topman moest opstappen wegens een schandaal rondom zijn gebrek aan kennis van de Franse taal. De Nederlandse topman heeft SAS bijna vijf jaar geleid.

Volgens de Scandinavische luchtvaartmaatschappij blijft Van der Werff tot begin 2027 actief bij het bedrijf, waarmee hij ‘stabiliteit en continuïteit’ verzorgt. Ook blijft SAS op hetzelfde pad dat Van der Werff is ingeslagen, waarbij onder meer nieuwe vliegtuigen worden verwelkomd en nieuwe strategieën worden uitgeprobeerd. In de tussentijd zoekt het bestuur naar een opvolger.

‘Dit is geen makkelijke beslissing geweest. Ik heb mijn tijd bij SAS en de mogelijkheid om met zoveel toegewijde collega’s samen te werken erg gewaardeerd,’ zegt de Nederlandse topman. ‘Tot ik vertrek begin 2027, blijft mijn aandacht volledig bij SAS. Er liggen belangrijke prioriteiten voor ons en ik blijf elke dag volledig toegewijd aan het leveren van betrouwbare operaties en een hoge kwaliteitservaring voor klanten, collega’s en aandeelhouders.’

Geruchtenmolen

De geruchtenmolen begon vorige week te draaien, kort nadat de Scandinavische luchtvaartmaatschappij een reusachtige bestelling plaatste bij Airbus voor tot wel veertig vliegtuigen. Van der Werff is door de jaren heen een grote naam geworden in de luchtvaart. Hij had leidinggevende posities bij onder meer Air France-KLM, Qatar Airways en AeroMexico.

Na een korte periode bij Avianca, nam de Nederlander de leiding bij SAS op zich, toen de Scandinaviërs zich in faillissementsbescherming bevonden. Onder zijn leiding is SAS onderdeel geworden van Air France-KLM en SkyTeam, bestelde het bijna honderd nieuwe vliegtuigen, waaronder de Embraer E195-E2 en de Airbus A330neo, en behoort het tot de meest punctuele luchtvaartmaatschappijen van Europa.