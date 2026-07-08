Russisch vliegtuig maakt zich op voor een ‘comeback’

De vernieuwde Antonov An-2 staat voor een nieuwe fase. De Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya heeft op 3 juli de certificering uitgegeven voor de gemoderniseerde versie van het toestel. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor verdere ontwikkeling van het vliegtuig.

Rosaviatsiya geeft groen licht

De goedkeuring van Rosaviatsiya vormt een belangrijke stap binnen het moderniseringsprogramma van de Antonov An-2, een toestel dat al sinds de jaren veertig wereldwijd bekendstaat om zijn robuustheid en veelzijdigheid. Volgens Dmitry Yadorov, het hoofd van de Russische luchtvaartautoriteit, legt de certificering de basis om het Sibnia, het Siberische Onderzoeksinstituut voor Luchtvaart, officieel aan te wijzen als ontwikkelaar van de vernieuwde uitvoering. Daarmee krijgt het instituut een formele rol in de verdere ontwikkeling van het vliegtuig en kunnen volgende technische stappen worden gezet.

Een belangrijk onderdeel van het programma is de modernisering van de aandrijving. De oorspronkelijke An-2 werd uitgerust met een krachtige maar verouderde zuigermotor, waardoor het toestel qua brandstofverbruik en onderhoud niet meer aansluit bij moderne eisen. De geplande motorupgrade moet de operationele kosten verlagen en de inzetbaarheid vergroten. Daarnaast worden bestaande beperkingen die de verdere ontwikkeling van het programma in de weg stonden opgeheven, waardoor de vernieuwde An-2 verder kan worden doorontwikkeld richting commerciële inzet.

Vliegtuig moet passagiers gaan vervoeren

Na afronding van de modernisering wordt verwacht dat de negenpersoons Antonov An-2 opnieuw gecertificeerd kan worden voor commercieel passagiersvervoer. Daarmee krijgt het toestel mogelijk een tweede leven als regionaal vliegtuig voor korte afstanden, vooral op routes waar grotere vliegtuigen economisch niet rendabel zijn. De An-2 staat bekend om zijn uitstekende prestaties vanaf korte en onverharde startbanen, waardoor het toestel decennialang een belangrijke rol speelde in afgelegen gebieden met beperkte infrastructuur.

In Rusland zijn momenteel nog tientallen exemplaren actief. Volgens de Russische autoriteiten worden 49 An-2’s momenteel gebruikt voor commerciële vluchten, terwijl nog eens 358 toestellen worden ingezet voor speciale taken en werkvluchten, zoals landbouw, luchtfotografie en andere operationele missies. De modernisering moet ervoor zorgen dat een deel van deze vloot langer inzetbaar blijft en mogelijk opnieuw een commerciële rol krijgt.