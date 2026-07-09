Amerikaanse bommenwerper komt sneller dan verwacht

Tijdens de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten op 4 juli trok de Amerikaanse luchtmacht alles uit de kast boven Washington D.C. Toch ontbrak een verwachte bommenwerper.

Formaties met de B-1B, B-52 en de B-2 Spirit stealth-bommenwerpers domineerden de luchten van Washington D.C. tijdens de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Toch schitterde het vliegtuig waar luchtvaartliefhebbers wereldwijd het meest op hoopten in afwezigheid: de B-21 Raider. De modernste stealth-bommenwerper is een van de eerste toestellen die tot de zesde generatie behoort.

Deze nieuwste generatie stealth-bommenwerper bleef op 3.700 kilometer afstand in de Californische woestijn, op de vliegbasis Edwards. Het besluit om het toestel niet te laten vliegen leidde tot verbazing, mede doordat fabrikant Northrop Grumman de verwachtingen op social media wekenlang flink had gevoed met spraakmakende video’s met kaarsen en het brullen van vliegtuigmotoren.

De Amerikaanse luchtmacht is echter duidelijk: het testen van het toestel heeft absolute prioriteit. Er zijn op dit moment slechts twee vliegende prototype-exemplaren van de B-21 beschikbaar. Deze bevinden zich midden in een cruciale fase van het testprogramma, waarin recent voor het eerst succesvol in de lucht werd bijgetankt. Het onderbreken van dit testprogramma voor een demonstratievlucht boven het Capitool zou waardevolle tijd kosten.

Toepasselijk

Dat de nieuwste bommenwerper afwezig was, is dan ook geen teken van vertraging, maar juist een van discipline. Volgens luchtmachtsecretaris Troy Meink ligt het programma uitstekend op schema. De voorbereidingen om de eerste operationele B-21 Raiders te stationeren op de vliegbasis Ellsworth, South Dakota, worden zelfs versneld. De Verenigde Staten zijn van plan om minimaal honderd exemplaren van de Raider aan te schaffen ter vervanging van de verouderde B-1B en B-2-vloten.

Verder is het ontbreken ook geen teleurstelling omdat het bijdraagt aan het verhaal van Amerika’s nieuwste machine. Voor een stealth-bommenwerper die is ontworpen om onzichtbaar te blijven, is afwezig zijn tijdens het grootste publieke spektakel van de eeuw misschien wel het meest toepasselijke statement denkbaar.