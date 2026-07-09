Eindhoven Airport bouwt ’s nachts aan uitbreiding: ’2027 gereed’

De grootste verbouwing uit de geschiedenis van Eindhoven Airport bereikt opnieuw een belangrijke mijlpaal. ‘In de nacht werden de laatste kolommen en het dak van ons nieuwe entreegebouw gehesen als een bouwpakket, van de grond af opgebouwd en daarna met kranen op zijn plek geheven’, meldt de luchthaven op sociale media. ‘De volledige uitbreiding van de terminal is op 19 juli 2027 gereed’, aldus het vliegveld.

Nachtelijke hijsoperatie Eindhoven Airport

Stuk voor stuk de lucht in’, schrijft de luchthaven. Volgens Eindhoven Airport werd het entreegebouw als een bouwpakket vanaf de grond opgebouwd, waarna de verschillende onderdelen met grote kranen op hun definitieve plek werden gehesen. Daarmee is opnieuw een belangrijke stap gezet in de omvangrijke uitbreiding van de terminal.

Terminal groeit met 12.000 vierkante meter

De huidige terminal loopt al jaren tegen grenzen aan. Het gebouw werd oorspronkelijk ontworpen voor ongeveer vijf miljoen passagiers per jaar, terwijl inmiddels jaarlijks bijna zeven miljoen reizigers gebruikmaken van Eindhoven Airport. Volgens CEO Roel Hellemons neemt de druk bovendien verder toe doordat luchtvaartmaatschappijen steeds grotere vliegtuigen inzetten. ‘We zien dat vliegtuigen groter worden’, legt hij uit tegenover Omroep Brabant. ‘En ook al komen er niet meer vliegtuigen per jaar, er zitten dertig tot veertig stoelen meer aan boord. Daardoor krijgen we groei, zeker in de drukke uren’, zegt Hellemons. Daarom wordt de luchthaven met ongeveer 12.000 vierkante meter uitgebreid.

Einde aan overvolle terminal

Volgens Hellemons draait de uitbreiding niet om meer vliegbewegingen, maar om een betere ervaring voor reizigers. ‘Van een mini-Schiphol wil ik niets horen. Wij zijn Eindhoven Airport’, benadrukt hij. ‘De huidige hal is ontworpen voor vijf miljoen passagiers per jaar. Afgelopen jaar hadden we er 6,8 miljoen. Dat verwachten we nu weer. Het is gewoon te krap. We willen meer ruimte.’ De gevolgen van die drukte zijn volgens de luchthaven dagelijks merkbaar. ‘Mensen hebben nu geen plek om te zitten. Kunnen niet even ergens rustig koffiedrinken”, zegt Hellemons. ‘En als er ’s avonds veel vluchten tegelijk aankomen, moeten mensen soms in het vliegtuig wachten omdat de aankomsthal te vol is. Daar willen we een einde aan maken’, aldus de CEO. Als alles volgens planning verloopt, wordt de complete uitbreiding op 19 juli 2027 opgeleverd.