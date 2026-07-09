KLM-topvrouw: ‘Nederland moet verbonden blijven met de wereld’

KLM-topvrouw Marjan Rintel heeft een eerste gesprek gevoerd met minister Heleen Herbert van Economische Zaken en Klimaat over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart. Tijdens de ontmoeting stond de internationale bereikbaarheid van Nederland centraal. Volgens Rintel is samenwerking tussen overheid en luchtvaartmaatschappijen noodzakelijk om het Nederlandse netwerk sterk en concurrerend te houden.

Rol van Schiphol en KLM

Rintel benadrukt dat de luchtvaart een belangrijke rol speelt in de Nederlandse economie. Schiphol en het wereldwijde netwerk van KLM zorgen volgens haar niet alleen voor verbinding met bestemmingen over de hele wereld, maar zijn ook belangrijk voor bedrijven die zich in Nederland willen vestigen. ‘Deze week had ik een prettige eerste ontmoeting met minister Heleen Herbert van Economische Zaken en Klimaat. We spraken over hoe belangrijk het is dat Nederland goed verbonden blijft met de rest van de wereld en welke rol Schiphol en het wereldwijde netwerk van KLM daarin spelen’, aldus Rintel in haar bericht.

Volgens de KLM-topvrouw is die internationale verbondenheid van groot belang voor de concurrentiepositie van Nederland. Een sterk luchtvaartnetwerk helpt bedrijven, handel en kennisuitwisseling en zorgt ervoor dat Nederland een belangrijke rol blijft spelen op het wereldtoneel.

Duurzame vliegtuigbrandstof

Volgens Rintel is er ook gesproken over alternatieven zoals SAF en e-SAF. Sustainable Aviation Fuel wordt gezien als een van de belangrijkste oplossingen om de uitstoot van de luchtvaart te verminderen. De brandstof kan worden gemaakt uit bijvoorbeeld gebruikte oliën en afvalstromen en in de toekomst mogelijk ook synthetisch worden geproduceerd met behulp van groene energie. ‘We spraken ook over de toekomst van de luchtvaart. Hoe houden we ons internationale netwerk sterk en concurrerend, en hoe verduurzamen we tegelijk, onder andere met alternatieve brandstoffen zoals SAF en e-SAF? Dat lukt alleen als overheid en bedrijfsleven daarin samen optrekken’, aldus Rintel.

Belangrijk centrum voor productie

De overgang naar duurzame brandstoffen verloopt echter langzaam. SAF is momenteel veel duurder dan traditionele kerosine en het aanbod is nog beperkt. Europese luchtvaartmaatschappijen moeten inmiddels een deel van hun brandstofverbruik vervangen door duurzame alternatieven, maar de productiecapaciteit blijft achter bij de vraag. Nederland wil zich ontwikkelen tot een belangrijk centrum voor de productie van SAF. Door de aanwezige energie-infrastructuur, havens en kennispositie heeft het land volgens betrokken partijen een goede uitgangspositie om een rol te spelen in de toekomstige brandstofvoorziening van Europa.