KLM-vlucht keert terug naar Schiphol met technisch probleem

Een vlucht van KLM Cityhopper naar Turijn is dinsdag kort na vertrek teruggekeerd naar Schiphol vanwege een technisch probleem met het landingsgestel. De bemanning van de Embraer E175 meldde kort na het opstijgen een afwijking tussen de stand van de hendel en de daadwerkelijke positie van het onderstel.

Bemanning merkt probleem op

De vlucht met vluchtnummer KL-1641 vertrok op 7 juli vanaf de Amsterdamse luchthaven met bestemming Turijn in Italië. Het ging om een Embraer ERJ-175 van KLM Cityhopper met registratie PH-EXN. Kort na het opstijgen vanaf baan 36C besloot de bemanning de klim af te breken en op lagere hoogte te blijven vliegen. De piloten meldden aan de luchtverkeersleiding dat er een zogenoemde ‘gear lever disagree’ was vastgesteld. Daarbij kwam de stand van de hendel voor het landingsgestel niet overeen met de waargenomen positie van het onderstel. Volgens de bemanning leek het landingsgestel volledig uitgeklapt, terwijl de cockpitindicatie aangaf dat de hendel nog in de ingetrokken stand stond. Uit voorzorg besloot de crew terug te keren naar Schiphol om het probleem te laten controleren.

©Flightradar24

Na de landing werd het toestel onderzocht door onderhoudsteams. Een afwijking tussen de bediening en de indicatie van het landingsgestel kan verschillende oorzaken hebben, zoals een probleem met sensoren, bedrading of de aansturing van het systeem. Omdat het toestel veilig kon landen, was er geen sprake van een noodlanding. Het betrokken vliegtuig keerde de volgende ochtend alweer terug in dienst. Het toestel stond ongeveer elf uur aan de grond na de terugkeer naar Schiphol. De PH-EXN werd in mei 2017 nieuw geleverd aan KLM Cityhopper.