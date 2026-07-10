Airline op Schiphol & Rotterdam krijgt nieuwe vliegtuigen

AJet, een budgetmaatschappij uit Turkije met vluchten naar Nederland, krijgt nieuwe vliegtuigen. Het gaat om een leaseovereenkomst waarbij de Turkse prijsvechter nieuwe Airbus A321neo’s in ontvangst neemt.

De Turkse prijsvechter AJet, voorheen AnadoluJet, heeft een overeenkomst getekend voor een vijftal nieuwe Airbus A321neo’s. De maatschappij beschikt reeds over een deelvloot van zeventien exemplaren, slechts drie daarvan zijn in eigen bezit. AJet sloot de deal met BOC Aviation, een leasemaatschappij met het hoofdkantoor in Singapore.

De vijf vliegtuigen komen rechtstreeks uit de fabriek van Airbus en worden vanaf 2028 afgeleverd. Eerder dit jaar verwelkomde de dochtermaatschappij van Turkish Airlines ook al vijf Airbus A320neo’s in de vloot. Dat deed zij middels het sluiten van een leaseovereenkomst met SMBC Aviation Capital. Desondanks staan 26 van de 31 Airbus A320neo’s van AJet aan de grond om onduidelijke redenen. Waarschijnlijk hebben de Pratt & Whitney-motoren van het toestel hier iets mee te maken.

AJet groeit hard en breidt haar vloot snel uit. De maatschappij werd in juli 2023 formeel opgericht als dochtermaatschappij van Turkish Airlines. Sindsdien verwelkomde de airline een groot aantal moderne vliegtuigen in de vloot, waaronder Airbus A320neo’s, Airbus A321neo’s en Boeing 737 MAX-toestellen. Ook beschikt de airline nog altijd over een kleine veertig Boeing 737-800’s.

Schiphol en Rotterdam The Hague

Als een van de weinige airlines voert AJet vluchten uit naar zowel Amsterdam Schiphol als Rotterdam The Hague Airport. Onder de naam AJet voerde de Turkse luchtvaartmaatschappij haar eerste vlucht naar Schiphol op 31 maart 2024 uit. Sindsdien verbindt de airline de Nederlandse luchthaven maar liefst zeventien keer per week met Istanboel Sabiha Gökçen.

Vanuit het vliegveld op de Aziatische helft van Istanboel vliegt AJet sinds februari dit jaar ook op Rotterdam The Hague Airport. Deze luchthavens worden viermaal per week met elkaar verbonden. Dat gebeurt op maandag, donderdag, vrijdag en zondag. Tevens is er een verbinding met Nederland vanuit Ankara. Op vrij- en zondagen vliegt AJet vanaf de Turkse hoofdstad naar Amsterdam.