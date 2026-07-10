Brussels Airlines neemt een loopje met Spaanse voetbalfans

Hoewel het Wereldkampioenschap voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico voor Nederland op een deceptie uitliep, slaagt België erin verrassend ver te komen. Brussels Airlines speelt daarop in.

Na een bizarre 3-2-overwinning op Senegal in de zestiende finale, en een klinklare vernedering van de Verenigde Staten eerder deze week, wacht Spanje als tegenstander in de kwartfinale op vrijdag 10 juli. Tegen alle verwachtingen in presteren de zuiderburen bijzonder goed met rake knallers van onder meer Lukaku, De Ketelaere en Vanaken.

De wedstrijd tegen Spanje zal een echte beproeving blijken, en daar speelt Brussels Airlines handig op in. De Belgische luchtvaartmaatschappij beschikt over een Airbus A320-200, registratie OO-SNO, volledig uitgedost in de kleuren van de ‘Rode Duivels’. Bovendien staat er op de romp ‘Wij vliegen u naar het thuis van de Rode Duivels & de rode vliegtuigen’.

Deze machine zet Brussels Airlines momenteel veelal in op routes richting Spaanse bestemmingen. De afgelopen week vloog de Airbus A320 onder meer naar steden als Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid en Málaga. Hoewel de Belgische luchtvaartmaatschappij niets heeft bevestigd, lijkt het erop dat de Belgen een loopje nemen met de Spaanse voetbalfans.

Geen rode Airbus voor de terugreis

Mocht de wedstrijd tegen Spanje uitlopen op een teleurstelling, dan is het voor België eveneens over op het WK. De Rode Duivels zijn naar de Verenigde Staten gekomen met een Airbus A330-300 van Brussels Airlines. De rode A320 is dus niet aanwezig om het Belgische nationale voetbalteam op te halen, maar misschien komen ze wel helemaal niet terug met Brussels Airlines.

Dat gold namelijk voor Oranje. Nadat KLM het Nederlandse voetbalteam vol verve richting de Verenigde Staten bracht, kwam Oranje niet terug in het KLM-blauw. Na de verloren wedstrijd tegen Marokko, huurde het nationale elftal een Airbus A330-200 van National Airlines in voor de terugvlucht. In alle anonimiteit keerden de Oranje-internationals op woensdag 1 juli terug op Nederlandse bodem.