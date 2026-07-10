EasyJet toch niet in zee met Air France-KLM-partner

Na zich lang terughoudend te hebben opgesteld, ging easyJet eindelijk akkoord met een overnamebod van investeringsmaatschappij Castlelake. Althans, daar leek het op, want de oranje prijsvechter gaat toch niet in zee met deze Air France-KLM-partner.

Viermaal plaatste de Amerikaanse investeringsmaatschappij een bod dat door de aandeelhouders in Londen werd afgewezen. Bij de vijfde keer leek het raak te zijn en ging easyJet akkoord met een overnamebod van 5,2 miljard Britse pond (ruim zes miljard euro). Daarmee was de kous af en zou de oranje prijsvechter worden overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij uit Minneapolis.

Toch krijgt het verhaal nu een nieuwe wending. Het New Yorkse Apollo Global Management is bereid 5,7 miljard Britse pond (6,6 miljard euro) neer te leggen voor de noodlijdende budgetmaatschappij. Bovendien lijken de voorwaarden gunstiger. Zo wil Apollo de merknaam easyJet behouden en de groei van de prijsvechter voortzetten en zelfs versnellen.

Hoewel er nog geen overeenkomst is, lijkt het kwartje toch de kant van Apollo op te vallen als Castlelake niet snel met een hoger tegenbod komt. Hoewel de exacte plannen van Castlelake vooralsnog onduidelijk zijn, wil de Amerikaanse investeerder het bedrijf inlijven en van de beurs halen. Daarmee zou easyJet winstgevender moeten worden en een betere financiële positie bereiken.

Noodlijdend

Momenteel bevindt easyJet zich in een moeilijke financiële positie. De oranje prijsvechter, die onder meer actief is op Schiphol, behaalt al lange tijd tegenvallende financiële resultaten en lijdt grote verliezen. Dat is opvallend, aangezien de winsten van concurrenten Ryanair en Wizz Air torenhoog zijn. Het verschil zit vooral in het marktsegment waarin de drie verschillende prijsvechters opereren.

Een overname door Castlelake kan mogelijk goed nieuws zijn voor Air France-KLM. De Amerikaanse investeringsmaatschappij werkt momenteel ook samen met het Frans-Nederlandse concern in de overname van SAS Scandinavian Airlines. EasyJet is een grote airline met een moderne A320neo-vloot en waardevolle landingsrechten op luchthavens met duidelijke slotbeperkingen, waaronder Londen Gatwick, Milaan Linate en Genève.