F-16 vliegt in brand na noodlanding

Op het Griekse vakantie-eiland Zakynthos is een F-16 van de Griekse luchtmacht in brand gevlogen. Het incident gebeurde nadat de machine een noodlanding maakte op de luchthaven.

Donderdag 9 juli maakte een F-16C van de Griekse luchtmacht een noodlanding op het vliegveld van het vakantie-eiland Zakynthos. Op beelden die op sociale media te vinden zijn, is te zien hoe het toestel poogt te landen terwijl het onderstel nog is ingeklapt. Als gevolg van het directe contact met de start- en landingsbaan vloog de machine in brand.

De piloot wist zijn F-16 snel te verlaten en voorkwam daarmee dat er gewonden vielen bij het incident. Ook waren de hulpdiensten snel aanwezig om de ontstane brand te blussen. Als gevolg van de noodlanding besloten de Griekse autoriteiten de enige start- en landingsbaan te sluiten. Daardoor moesten verschillende vluchten uitwijken naar andere luchthavens in de buurt.

De Griekse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het incident, maar spreken in eerste instantie van een hydraulisch probleem. Om die reden kon het onderstel niet goed uitklappen, wat zorgde voor het dramatische incident. Vanwege de vele passagiers die op het vliegveld waren, zijn er verschillende beelden beschikbaar van de noodlanding door de F-16.

New footage has surfaced detailing the emergency landing of a Greek F-16 in Zakynthos. It is believed that the incident was possibly caused by a loss of both primary and backup hydraulics. https://t.co/uFNASjFC1B pic.twitter.com/tvh8ipRjSz— Mintel World (@mintelworld) July 9, 2026

Ruzie om F-35

De Griekse luchtmacht beschikt over een groot aantal vliegtuigen, waaronder ruim tweehonderd gevechtsvliegtuigen. Deze zijn veelal van Amerikaanse en Franse makelij. Zo beschikken de Grieken over de F-16C met slechts één stoel, en de F-16D met twee stoelen. Verder heeft de luchtmacht een aantal Franse Mirage 2000’s en Rafales in de vloot.

In de toekomst krijgt Griekenland ook Amerikaanse F-35’s. Daar is de laatste tijd veel om te doen in de NAVO, aangezien Turkije de moderne straaljagers ook wil hebben. Momenteel is Israël de grootste tegenstander van een Turkse F-35, maar binnen de NAVO gelden de Grieken ook als een belangrijke dwarsligger als het gaat om F-35’s voor Turkije. Trump, daarentegen, is vóór en staat te popelen om de machines aan Turkije te verkopen.