Geruchten rondom Lufthansa Boeing 787 bevestigd

Op donderdag 4 juni zakte een Boeing 787 Dreamliner van Lufthansa door het onderstel. Sindsdien kwam de geruchtenmolen op gang. Deze geruchten zijn nu bevestigd.

Nadat een gloednieuwe Lufthansa 787-9 Dreamliner door het onderstel zakte op de luchthaven van Frankfurt, verwezen analisten direct naar een vergelijkbaar incident met een British Airways 787-8 van vijf jaar eerder. Daarbij bleek dat de onderhoudsmonteurs een belangrijke borgpen in het verkeerde oog hadden geplaatst tijdens een veiligheidsinspectie.

De Dreamliner stond op de luchthaven van Londen Heathrow, klaar voor een vlucht naar Frankfurt. Het toestel had bekende problemen met foutmeldingen van de wieldeuren voor het onderstel. Om onbedoeld intrekken van het onderstel tijdens de technische controle te voorkomen, plaatsten technici een borgpen in de vergrendeling van het onderstel. Deze was echter in het verkeerde oog gestoken.

Ontbrekende pin

Uit het voorbereidende onderzoek van de Duitse autoriteiten blijkt dat deze borgpen niet verkeerd was gezet, maar zich zelfs helemaal niet in de buurt van het onderstel bevond in het geval van Lufthansa’s Boeing 787. Het lijkt erop dat de onderhoudsmonteurs vergeten waren de pin te zetten, wat ertoe leidde dat het onderstel van de Dreamliner kon inklappen.

Nadat de Boeing 787 een dag eerder was binnengekomen, had de cockpitbemanning een aantal problemen gemeld met het onderstel. Voorafgaand aan het incident was het personeel ‘bezig met het uitvoeren van een test om een openstaande klacht over de besturing van de ondersteldeuren te verhelpen’. Tijdens deze test moet de betreffende hendel op ‘UP’ worden gezet.

Hierbij is het van belang dat de borgpen aanwezig is, zodat het onderstel niet daadwerkelijk inklapt. Doordat deze vergeten was, zoals blijkt uit het eerste onderzoeksrapport, trok het voorste neuswiel zich in en viel de Boeing 787 met de neus op het tarmac. Het toestel staat sindsdien nog altijd aan de grond op de luchthaven van Frankfurt.

Related ! Boeing had published Issue 01 of Service Bulletin (SB) B787-81205-SB320040-00 on 12 March 2019. The SB provides instructions to install an insert into the NLG lock link apex pin inner bore.



The insert prevents the NLG downlock pin from being inserted in the apex pin… pic.twitter.com/gM3FeXb1hG— FL360aero (@fl360aero) June 4, 2026

Zware verwondingen

Op het moment van het incident was onder meer de crew al aanwezig in het vliegtuig. De Boeing 787 Dreamliner maakte zich op voor een vlucht naar Los Angeles, die uiteindelijk werd geannuleerd. Kort na het incident meldde Lufthansa vijf gewonden, maar uit het eerste onderzoek blijkt dat twee bemanningsleden zware verwondingen opliepen en 21 lichtgewond zijn geraakt.