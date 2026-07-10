Passagier uit Ryanair 737 gezogen: ‘hoofd en schouders staken uit’

Een bizar incident tijdens een Ryanair-vlucht vrijdagochtend. Tijdens de klim van de Boeing 737 breekt plotseling een raam. Een 61-jarige man zou bijna uit het vliegtuig zijn gezogen.

Een Boeing 737-800, registratie 9H-QUE, vertrok vrijdagochtend 10 juli vanaf de Griekse luchthaven van Thessaloniki voor een vlucht naar het Duitse Memmingen. Kort na take-off barstte plotseling een van de ramen aan de stuurboordzijde van het vliegtuig. Een passagier die daar bij het raam zat werd door de plotselinge drukwisseling bijna uit het raam gezogen.

Ryanair-vlucht FR1879 vertrok vrijdagochtend om 06:12 uur lokale tijd vanaf de tweede stad van Griekenland. Het incident gebeurde op 15.000 voet en medepassagiers wisten te voorkomen dat het slachtoffer volledig uit het vliegtuig werd gezogen. Volgens de media gaat het om een 61-jarige man. ‘Zijn hoofd en schouders staken uit het gebroken raam’, vertelde een getuige aan de Griekse zender ERT.

Na het incident besloten de piloten onmiddellijk te dalen terwijl de zuurstofmaskers vanaf het plafond naar beneden vielen. Het vliegtuig landde wederom veilig op de luchthaven van Thessaloniki, waar het slachtoffer door de hulpdiensten werd meegenomen naar het ziekenhuis. De andere passagiers aan boord hielden geen ernstige fysieke verwondingen over aan het incident.

Motorprobleem

Ryanair en de Griekse autoriteiten hebben vooralsnog geen commentaar gegeven over het voorval. Volgens berichten in de Griekse media is het gebroken raam het resultaat van een motorstoring. Mogelijk leidde losgeschoten puin van de motor tot het barsten van het raam, waardoor de passagier met hoofd en schouders uit het raam stak.

Andere bronnen melden daarentegen dat het vliegtuig reeds daalde vanwege een foutmelding voor de motor. Volgens hen trad de motorstoring pas op tijdens het dalen, waarna er materiaal losschoot dat het raam brak. Naar verwachting melden de Griekse autoriteiten binnenkort een onderzoek te starten naar de oorzaak van de bizarre gebeurtenis aan boord van de Ryanair-vlucht.