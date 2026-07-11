Waarom wordt een jong TUI-vliegtuig naar de sloop gebracht?

Een Boeing 787 Dreamliner van nog geen twaalf jaar oud, kan normaal gesproken nog jarenlang passagiers vervoeren. Toch wordt G-TUID inmiddels langzaam uit elkaar gehaald. Ruim een jaar nadat het besluit tot ontmanteling werd genomen, verschijnen steeds meer beelden van het toestel dat aan haar laatste levensfase is begonnen.

‘Angel of the Sky’ van TUI

Het vliegtuig, dat de naam ‘Angel of the Sky’ droeg, werd naar Cotswold Airport gebracht, waar specialist Air Salvage International het toestel ontmantelt. Een opmerkelijk einde voor een vliegtuig dat volgens de normale levensduurverwachting nog tientallen jaren had kunnen vliegen. G-TUID was een van de eerste generatie Boeing 787-8’s binnen de Britse TUI-vloot. Het toestel werd vooral ingezet op routes naar vakantiebestemmingen in het Caribisch gebied, Noord-Amerika en andere verre bestemmingen. Aan het einde van 2025 kwam daar abrupt een einde aan. In plaats van een volgende onderhoudsbeurt maakte de Dreamliner nog één vlucht zonder passagiers: van Manchester naar Prestwick en uiteindelijk naar Kemble. Daar begon het proces waarbij het toestel wordt gestript en ontmanteld.

TUI's B787 Dreamliner (G-TUID) at Cotswold Airport is set to be scrapped.



The 12-year-old airframe was recently returned by TUI, and the lessor has decided it's worth more in parts than as a complete aircraft. pic.twitter.com/9e5vCRlw99 — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) December 11, 2025

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de ontmanteling deelde kort geleden een update vanuit de hangar. ‘Het is geweldig om aan zo’n nieuw vliegtuigtype te werken’, meldde het bedrijf. Veel componenten krijgen een tweede leven als reserveonderdelen voor andere Boeing 787’s. Op de foto’s die het bedrijf heeft gedeeld, is te zien hoe het toestel inmiddels grotendeels is gestript. Verschillende panelen, interieuronderdelen en technische componenten zijn verwijderd, waarna de bruikbare onderdelen zorgvuldig worden geïnspecteerd en klaargemaakt voor hergebruik.

Waarom wordt zo’n jong vliegtuig ontmanteld?

De beslissing van om het toestel uit elkaar te halen heeft volgens experts weinig te maken met de technische staat ervan. Toch draait de luchtvaartsector momenteel niet alleen om de technische levensduur van een vliegtuig, maar vooral om economische keuzes. Een belangrijke reden achter de ontmanteling is de enorme vraag naar reserveonderdelen. Door problemen in wereldwijde toeleveringsketens zijn onderdelen voor moderne vliegtuigen schaars en duur geworden. Voor luchtvaartmaatschappijen kan het daardoor financieel aantrekkelijker zijn om een vliegtuig uit elkaar te halen en de bruikbare onderdelen apart te verkopen, in plaats van miljoenen te investeren in een zware onderhoudsbeurt.

Dit vliegtuig stond namelijk voor een grote onderhoudsinspectie, een zogenoemde D-check. Tijdens zo’n intensieve controle wordt een vliegtuig vrijwel volledig geïnspecteerd en deels uit elkaar gehaald. De kosten kunnen hoog oplopen en een toestel staat wekenlang aan de grond. TUI maakte uiteindelijk de afweging dat de waarde van de losse onderdelen hoger lag dan de waarde van het complete vliegtuig na de onderhoudsbeurt.