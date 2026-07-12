Air France vliegt weer naar Midden-Oosten, KLM stelt uit

Terwijl verschillende luchtvaartmaatschappijen hun vluchten naar het Midden-Oosten voorzichtig hervatten, houdt KLM voorlopig vast aan de opschorting van belangrijke routes in de regio. De Nederlandse airline vliegt tot en met 23 augustus niet naar Dubai, Riyadh en Dammam vanwege de aanhoudende onzekerheid over de veiligheidssituatie. Andere airlines, waaronder Air France, Eurowings en SunExpress, zien inmiddels wel ruimte om weer verbindingen met het gebied op te starten.

Europese airlines maken verschillende keuzes

De herstart van vluchten naar het Midden-Oosten verloopt niet overal hetzelfde. Airlines maken per bestemming een eigen afweging op basis van veiligheid, operationele omstandigheden en de adviezen van autoriteiten. Air France heeft bijvoorbeeld de vluchten naar Dubai inmiddels hervat en vliegt sinds 8 juli opnieuw naar de stad. Ook de verbindingen naar Riyadh en Tel Aviv zijn eerder teruggekeerd. De vluchten naar Beirut blijven voorlopig nog opgeschort tot 20 juli. Eurowings heeft de vluchten naar Erbil en Beirut begin juli opnieuw uitgevoerd en verwacht andere bestemmingen in de regio later dit jaar weer op te starten. Sinds 7 juli vliegt ook SunExpress weer tussen Izmir en Dubai, een route die twee keer per week wordt uitgevoerd.

Onzekerheid bij KLM

Voor KLM duurt de onzekerheid langer. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij heeft besloten om de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam voorlopig niet te hervatten. De maatschappij meldde eerder dat de veiligheid van passagiers en medewerkers altijd vooropstaat en heeft de opschorting meerdere keren verlengd. De vluchten naar Dubai zijn inmiddels geannuleerd tot en met 23 augustus. Ook de verbindingen naar Riyadh en Dammam blijven tot die datum geschrapt.

De beslissing volgt op maanden van verhoogde geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Sinds maart heeft KLM de situatie meerdere keren opnieuw beoordeeld. Aanvankelijk werden de vluchten tijdelijk stilgelegd, maar door aanhoudende onzekerheid werden de annuleringen telkens verlengd. Een Boeing 787 van KLM die eerder op Dubai Airport stond, werd in maart zonder passagiers teruggevlogen naar Nederland nadat de maatschappij extra veiligheidsmaatregelen had getroffen. KLM gaf daarbij aan beschikbaar te blijven voor eventuele repatriëringsvluchten in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Herstel verloopt voorzichtig

Hoewel steeds meer luchtvaartmaatschappijen terugkeren naar delen van het Midden-Oosten, blijft het herstel kwetsbaar. De situatie in het luchtruim en de veiligheid rondom verschillende landen wordt door airlines nauwlettend gevolgd. Sommige maatschappijen kiezen ervoor om routes snel opnieuw te openen, terwijl andere vervoerders wachten tot er meer stabiliteit is. De komende weken zullen duidelijk maken of meer airlines hun netwerk verder uitbreiden of dat nieuwe ontwikkelingen opnieuw voor beperkingen zorgen.