Boeing 737 keert terug vanwege opmerkelijke actie van passagier

Een AJet-vlucht van Trabzon naar Istanboel is vlak voor vertrek vertraagd nadat een passagier aan boord een sigaret opstak. De cabinebemanning greep direct in, maar de situatie escaleerde toen de passagier ook anderen begon uit te schelden. De Boeing 737-800 keerde daarop terug, waarna de politie de man uit het vliegtuig verwijderde.

Sigaret aan boord van 737

Het incident vond plaats aan boord van VF5398. Volgens Turkse media stak een passagier nog vóór vertrek een sigaret op in de cabine. De bemanning sprak de man direct aan, maar al snel bleek dat hij zich agressief gedroeg. Terwijl de piloten het toestel vanaf de startbaan terug lieten keren, zou de passagier ook anderen hebben beledigd. Na terugkeer werd de politie ingeschakeld en is de man uit het vliegtuig verwijderd. Daarna kon het toestel opnieuw vertrekken, al moest eerst opnieuw worden getankt.

Hoge boete

Roken en het gebruik van een elektronische sigaret zijn in Turkije, net als in de meeste andere landen, strikt verboden aan boord van een vliegtuig. Sinds 2026 riskeren overtreders daarvoor een boete van 24.681 Turkse lira, omgerekend €460. Daarnaast kunnen luchtvaartmaatschappijen verdere maatregelen nemen, zoals het verhalen van gemaakte kosten of het plaatsen van een passagier op een zwarte lijst.

Eerdere ramp met EgyptAir

Dat roken aan boord van vliegtuigen ernstige gevolgen kan hebben, bleek eerder al bij een vliegramp. Op 19 mei 2016 verdween EgyptAir-vlucht MS804, uitgevoerd met een Airbus A320, boven de Middellandse Zee tijdens een vlucht van Parijs naar Caïro. Het toestel crashte nadat er brand was uitgebroken in de cockpit. Onderzoek van het Franse onderzoeksbureau BEA wees later op een mogelijk verband tussen een lekkend zuurstofmasker bij de cockpit en een sigaret van een piloot. De combinatie van zuurstoflekkage en een open vlam zou de brand hebben veroorzaakt. Sindsdien zijn de veiligheidsregels rond roken in cockpits wereldwijd verder aangescherpt.