Boeing 777 loost brandstof boven Europa vanwege defect

Een Boeing 777 van Singapore Airlines moest op 11 juli kort na vertrek uit Zürich brandstof lozen boven Europa nadat de bemanning een technisch probleem had ontdekt. Het toestel was onderweg naar Singapore toen de piloten een storing aan het flapsysteem constateerden.

Singapore Airlines-toestel krijgt problemen

De Boeing 777-300ER, registratie 9V-SWU, vertrok vanaf Zürich Airport voor vlucht SQ345 richting Singapore. Kort na de start vanaf startbaan 16 meldde de bemanning problemen met de bediening van de flaps, de beweegbare delen aan de vleugels die tijdens het opstijgen en landen zorgen voor extra liftkracht. Tijdens de klim onderbraken de piloten de stijging op ongeveer 12.000 voet, waarna zij de storing verder onderzochten. Volgens meldingen ging het om een probleem met de aandrijving van het flapsysteem.

Brandstof geloosd boven Zuid-Duitsland

Omdat het vliegtuig nog een grote hoeveelheid brandstof aan boord had voor de lange vlucht naar Singapore, besloten de piloten brandstof te lozen boven Zuid-Duitsland. Langeafstandsvliegtuigen kunnen in uitzonderlijke situaties gecontroleerd brandstof aflaten wanneer zij kort na vertrek moeten terugkeren en anders te zwaar zouden zijn om veilig te landen. Het toestel klom eerst door naar ongeveer 15.000 voet hoogte, waarna de bemanning de brandstoflozing uitvoerde.

©Flightradar24

Boeing 777 blijft aan de grond

Het betrokken vliegtuig maakt sinds september 2013 deel uit van de vloot van Singapore Airlines. Het toestel werd gebouwd in de fabriek van Boeing in Everett en heeft fabrikantserienummer 42235. De widebody heeft inmiddels een leeftijd van ongeveer dertien jaar. Het is nog niet bekend wanneer het toestel weer in dienst kan worden genomen en welke reparaties nodig zijn om het flapsysteem volledig te herstellen.