Luchthaven over de grens volgt voorbeeld van Rotterdam Airport

Na Rotterdam The Hague Airport start ook Düsseldorf Airport met een opvallende proef met innovatieve shuttles. De Duitse luchthaven test op afstand bestuurde shuttlevoertuigen die passagiers tussen het treinstation en de terminals vervoeren.

Shuttles worden op afstand bestuurd

Vanaf 13 juli tot en met 28 augustus zet Düsseldorf Airport de speciale shuttles in. Een controlecentrum bestuurt de voertuigen op afstand. De luchthaven voert de proef samen met Rheinbahn en MIRA GmbH uit, meldt Aerotelegraph. Gedurende de testperiode blijft een toezichthouder altijd aan boord. Die kan direct ingrijpen wanneer dat nodig is. Met de proef willen de initiatiefnemers ervaring opdoen met ’teleoperatie’.

De shuttles zijn tijdens de proef gratis te gebruiken. Ze rijden van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur en vervolgens opnieuw van 13.00 tot 15.00 uur. De test maakt deel uit van het onderzoeksproject Poquasia, dat wordt gefinancierd door het Duitse ministerie van Economische Zaken en Energie binnen het Europese 8ra-initiatief.

Rotterdam Airport loopt voorop

De luchthaven in Zestienhoven introduceerde in juli 2025 de eerste zelfrijdende bus die in Nederland op de openbare weg rijdt. De elektrische Shuttle die als lijn 533 tussen metrostation Meijersplein en de terminal rijdt, vervoert reizigers volledig geautomatiseerd over een vaste route. De bus biedt plaats aan twintig passagiers inclusief bagage en maakt gebruik van onder meer camera’s, radar, lidar en GPS om zelfstandig de omgeving te analyseren en veilig te navigeren. Hoewel het voertuig zelfstandig rijdt, blijft voorlopig een speciaal opgeleide safety driver aanwezig om indien nodig direct in te grijpen.

Düsseldorf Airport doet het anders

Ook Düsseldorf Airport wil nu ervaring opdoen met nieuwe vormen van mobiliteit, al kiest de Duitse luchthaven voor een andere aanpak. In plaats van volledig zelfstandig rijdende voertuigen test Düsseldorf zogenoemde teleoperatie, waarbij de shuttles op afstand worden bestuurd vanuit een controlecentrum. De proef moet inzicht geven in hoe dergelijke technologie in de toekomst kan worden ingezet binnen en rondom luchthavens.