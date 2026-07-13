Europese airline betaalt hoge prijs voor verloren weddenschap

Een verloren WK-wedstrijd heeft Norwegian een opvallende prijs gekost. Na de uitschakeling van Noorwegen tegen Engeland moest de luchtvaartmaatschappij een eerder gemaakte weddenschap met British Airways nakomen en verdween het eigen logo tijdelijk van Instagram. De ludieke actie ging razendsnel viraal en leverde wereldwijd lof op.

Verloren weddenschap met British Airways

Enkele dagen voor de kwartfinale daagde de Noorse airline haar Britse collega’s via sociale media uit voor een weddenschap. De afspraak was simpel: de luchtvaartmaatschappij uit het verliezende land zou 24 uur lang de profielfoto van de winnaar gebruiken op Instagram. Nadat Engeland won, hield Norwegian woord. De airline verving haar bekende logo door dat van British Airways en schreef daarbij: ‘It’s coming home’ in het bericht. ‘Hoewel het toernooi voor ons voorbij is, zal deze weddenschap voor altijd in ons hart blijven. We wensen Engeland en British Airways veel succes in de halve finale en hopen oprecht dat jullie het voetbal naar huis kunnen brengen’, aldus Norwegian.

British Airways profiteert

Ook British Airways speelde het spel enthousiast mee. De Britse airline reageerde onder het bericht met: ‘We vinden deze nieuwe uitstraling geweldig staan. Goed gespeeld, bedankt voor alle lol en op naar onze nieuwe vriendschap.’ Voorafgaand aan de wedstrijd hadden medewerkers van beide maatschappijen zelfs een gezamenlijke video opgenomen waarin zij elkaar de hand schudden om de weddenschap officieel te maken. Daarmee kreeg de actie nog meer aandacht op sociale media, waar duizenden voetbalfans en luchtvaartliefhebbers de sportieve rivaliteit op de voet volgden.

Andere airlines mengen zich

De ludieke campagne bleef niet beperkt tot Norwegian en British Airways. Tal van luchtvaartmaatschappijen haakten aan met reacties en grappen. Onder meer KLM, Finnair, airBaltic en Riyadh Air deden vooraf al mee aan de online plagerijen. Nadat Norwegian daadwerkelijk van logo wisselde, stroomden opnieuw de reacties binnen van maatschappijen als Malaysia Airlines, Qantas, Virgin Australia en Kenya Airways. De interacties zorgden ervoor dat de actie zich razendsnel over sociale media verspreidde en miljoenen gebruikers bereikte.