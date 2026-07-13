KLM passeert Europese rivalen, maar blijft achter SAS op ranglijst

KLM heeft in juni meerdere Europese airlines, waaronder Air France, Lufthansa en British Airways, achter zich gelaten op de wereldwijde ranglijst voor punctualiteit. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij eindigde op de vijftiende plaats in de categorie major airlines, maar blijft binnen Europa nog wel achter SAS steken.

KLM eindigt boven Lufthansa, Air France en British Airways

Volgens de nieuwste cijfers van OAG behaalde KLM in juni een on-time performance (OTP) van 75,64 procent. Dat betekent dat ruim drie kwart van de vluchten op tijd vertrok volgens de gehanteerde meetmethode. Daarmee bleef de Nederlandse maatschappij verschillende grote Europese airlines voor. Lufthansa eindigde met een punctualiteit van 74,49 procent op de achttiende plaats, terwijl Air France met 71,95 procent twintigste werd. Ook British Airways (70,07 procent), Ryanair (69,74 procent) en easyJet (65,71 procent) presteerden minder sterk dan KLM.

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SAS blijft Europese koploper

SAS behaalde de hoogste positie van alle Europese maatschappijen met een vierde plaats wereldwijd. De Scandinavische luchtvaartmaatschappij noteerde een OTP van 83,65 procent, ruim acht procent hoger dan KLM. Ook Pegasus Airlines, actief vanuit Turkije en Europa, deed het met een vijfde plaats en een punctualiteit van 83,10 procent opvallend goed.

Qantas voert wereldwijde ranglijst aan

De wereldwijde ranglijst in categorie major airlines wordt aangevoerd door Qantas Airways. De Australische maatschappij behaalde in juni een punctualiteit van 87,16 procent en bleef daarmee nipt Avianca uit Colombia voor, dat 87,00 procent scoorde. IndiGo uit India completeerde de top drie met een OTP van 86,64 procent. De ranglijst laat grote verschillen zien tussen internationale luchtvaartmaatschappijen. Amerikaanse giganten zoals Delta Air Lines en United Airlines wisten ondanks hun enorme vluchtaantallen goed te presteren met respectievelijk 81,32 en 75,00 procent punctualiteit. Aan de andere kant van de lijst eindigden maatschappijen zoals Southwest Airlines en easyJet met lagere scores. Southwest behaalde 64,94 procent, terwijl easyJet op 65,71 procent uitkwam.