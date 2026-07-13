KLM ziet duidelijke favorieten voor deze zomer

Volgens KLM-topvrouw Marjan Rintel is het overduidelijk wat de favoriete zomerbestemmingen zijn. ‘Binnen Europa blijven Barcelona, Rome en Nice favoriet’, schrijft Rintel. ‘Op de lange afstand zien we veel vraag naar het Caribisch gebied en Thailand’, voegt zij toe. KLM kijkt met vertrouwen naar de zomervakantie en verwacht opnieuw veel passagiers aan boord te verwelkomen.

Drukke zomerperiode voor KLM

De zomermaanden behoren traditioneel tot de drukste periodes voor KLM. Volgens Rintel reizen in deze periode honderdduizenden passagiers met de maatschappij vanaf Schiphol. ‘De zomerperiode is voor ons altijd extra druk, het eerste weekend van de vakantie mochten we al zo’n 320.000 passagiers verwelkomen’, aldus de CEO van KLM. De airline speelt in op de grote vraag met een uitgebreid zomernetwerk en een grotere capaciteit. De zomerdienstregeling omvat 161 unieke bestemmingen, waarvan 95 binnen Europa en 66 intercontinentaal. In vergelijking met het voorgaande jaar groeit het aantal beschikbare stoelen met ongeveer vier procent. Daarmee wil KLM vakantiegangers en zakelijke reizigers meer mogelijkheden bieden tijdens het drukste reisseizoen van het jaar.

Barcelona, Rome en Nice blijven Europese trekpleisters

Binnen Europa blijven vooral bekende vakantiebestemmingen populair onder KLM-passagiers. Daarnaast worden nieuwe bestemmingen aan het netwerk toegevoegd, waaronder Jersey, Santiago de Compostela en Oviedo. Eerder breidde KLM het Europese aanbod ook al uit met bestemmingen als Ljubljana, Exeter en Biarritz. Tegelijkertijd worden bestaande routes versterkt.

Caribisch gebied en Thailand

Ook buiten Europa verwacht KLM een sterke zomer. Vooral bestemmingen in het Caribisch gebied blijven populair bij Nederlandse vakantiegangers die op zoek zijn naar zon en ontspanning. Daarnaast ziet de airline veel belangstelling voor Thailand, een bestemming die de afgelopen jaren opnieuw sterk in trek is geraakt. ‘Op de lange afstand zien we veel vraag naar het Caribisch gebied en Thailand’, zegt Rintel. Naast de populaire vakantieroutes breidt KLM ook het intercontinentale netwerk verder uit. Zo werden eerder nieuwe bestemmingen toegevoegd zoals San Diego in de Verenigde Staten.