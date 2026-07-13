Luchthaven ziet aantal passagiers naar de VS toenemen

Heathrow Airport profiteerde in juni van de groeiende belangstelling voor het WK voetbal, waardoor steeds meer passagiers de oversteek naar Noord-Amerika maakten. De Londense luchthaven verwerkte bijna 2 miljoen passagiers op routes naar Noord-Amerika. Ondanks een daling van het totale passagiersaantal door fors minder verkeer van en naar het Midden-Oosten, blijft de luchthaven naar eigen zeggen groeien op belangrijke internationale markten.

Extra vraag naar Noord-Amerika

In juni reisden 1,97 miljoen passagiers via Heathrow naar Noord-Amerika, een stijging van 1,2 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was het de tweede maand op rij waarin het verkeer naar de regio groeide. De luchthaven verwacht dat de vraag de komende weken verder kan toenemen, aangezien de laatste fases van het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico plaatsvinden tijdens het drukke zomerseizoen. Heathrow profiteert daarbij van een positie als internationale overstapluchthaven.

Heathrow verwerkt meer vluchten

Niet alleen het aantal passagiers naar Noord-Amerika nam toe, ook het aantal vluchten steeg. In juni werden 8.218 vluchten uitgevoerd tussen Heathrow en Noord-Amerikaanse bestemmingen, een groei van één procent op jaarbasis. Tegelijkertijd nam de handel met Noord-Amerika verder toe. De luchthaven verwerkte in juni bijna 135.000 ton vracht, waarmee het totale vrachtvolume met bijna 4 procent steeg. Volgens Heathrow onderstreept deze groei de belangrijke rol van de luchthaven als handelsknooppunt voor het Verenigd Koninkrijk.

Minder verkeer naar Midden-Oosten

Hoewel Noord-Amerika en Azië groeiden, daalde het totale aantal reizigers op Heathrow in juni met 1,8 procent tot 7,2 miljoen passagiers. De belangrijkste oorzaak daarvan was een sterke terugval op routes naar het Midden-Oosten, waar het aantal passagiers met 26,2 procent afnam. Over de eerste zes maanden van 2026 verwelkomde Heathrow bijna veertig miljoen reizigers, een lichte stijging van 0,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral Azië-Pacific liet een sterke groei zien, met 7,9 procent meer passagiers in de eerste helft van het jaar.

Heathrow pleit opnieuw voor uitbreiding

Volgens Heathrow blijft de vraag naar internationale verbindingen groot, maar wordt de luchthaven beperkt door de beschikbare capaciteit. De luchthaven stelt dat uitbreiding noodzakelijk is om nieuwe routes en hogere frequenties mogelijk te maken. Topman Thomas Woldbye noemt een derde start- en landingsbaan een belangrijke investering voor de Britse economie. ‘De groei in Noord-Amerika en Azië-Pacific, gecombineerd met stijgende vrachtvolumes, laat zien hoe groot de vraag naar wereldwijde verbindingen blijft’, aldus Woldbye. Hij benadrukt dat een uitbreiding volgens hem nieuwe kansen biedt voor bedrijven, exporteurs en regio’s in heel het Verenigd Koninkrijk.