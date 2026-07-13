Russisch vliegtuig mag niet opstijgen bij regen, hitte of kou

De nieuwe Russische regionale turboprop Ilyushin Il-114-300 heeft een typecertificaat gekregen, maar mag voorlopig slechts onder zeer beperkte omstandigheden vliegen. Het toestel dat juist is ontwikkeld voor afgelegen gebieden met extreme weersomstandigheden, mag volgens de huidige goedkeuring niet worden ingezet bij regen, hitte of vrieskou.

Certificaat met opvallende beperkingen

De Ilyushin Il-114-300 moet de nieuwe ruggengraat worden van het Russische regionale luchtverkeer. Het toestel is ontworpen als opvolger van de verouderde Antonov An-24 en An-26 en moet vooral worden ingezet op routes naar afgelegen gebieden, waaronder het uitgestrekte noorden van Rusland. Begin juni verleende de Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya het typecertificaat voor het tweemotorige turbopropvliegtuig, dat plaats biedt aan 64 tot 68 passagiers. Uit de certificatiegegevens blijkt echter dat de goedkeuring voorlopig gepaard gaat met forse beperkingen. Zo mag de Il-114-300 alleen opereren bij buitentemperaturen tussen -9 en +25 graden Celsius. Daarmee is het vliegtuig voorlopig niet inzetbaar in veel gebieden waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was.

Geen vluchten bij regen, ijs of vervuilde banen

Volgens media zijn vluchten tijdens onweersbuien en bij ijsvorming verboden. Ook mag het vliegtuig niet opstijgen of landen op natte of vervuilde start- en landingsbanen. Juist dat vormt een probleem voor Rusland, waar veel regionale luchthavens te maken hebben met zware weersomstandigheden, sneeuw en extreme temperaturen. De Il-114-300 werd vanaf het begin gepresenteerd als een vliegtuig dat geschikt moest zijn voor uitdagende omstandigheden in onder meer Siberië en het Arctische gebied. De huidige beperkingen staan daarom haaks op de oorspronkelijke ambities rond het project.

Ontwikkeling liep jaren vertraging op

De ontwikkeling van de gemoderniseerde Il-114-300 begon halverwege de jaren 2010, maar het programma liep meerdere keren vertraging op. Door westerse sancties moest Rusland bovendien veel onderdelen vervangen door eigen technologie. Zo werden Pratt & Whitney-motoren vervangen door Russische TV7-117ST-01-motoren en werden buitenlandse systemen ingeruild voor binnenlandse avionica. De certificering stond oorspronkelijk gepland voor 2023, maar werd later doorgeschoven naar 2025 en uiteindelijk naar 2026. Tijdens het testprogramma voerde het toestel ongeveer driehonderdvijftig testvluchten uit.

Concurrent van ATR en Dash 8

Volgens Aerotelegraph moet het toestel op termijn moet vliegtuigen zoals de ATR 72 en De Havilland Canada Dash 8 vervangen op Russische binnenlandse routes. Wanneer de eerste airlines daadwerkelijk met het type gaan vliegen, is nog onzeker. Rostec-topman Sergej Tsjemezov sprak recent over een productiestart in 2027, terwijl het Russische ministerie van Transport verwacht dat de eerste drie toestellen al dit jaar worden geleverd. Tot die tijd blijft de Il-114-300 vooral een vliegtuig met grote verwachtingen, maar met beperkte mogelijkheden.