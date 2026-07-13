Vliegtuig kampt met lekkage op Schiphol: terugvlucht geannuleerd

Een Airbus A320 van Iberia kreeg tijdens de nadering van Amsterdam te maken met een hydraulisch probleem. De bemanning vloog een extra rondje boven Rotterdam om de situatie te beoordelen en zette het toestel korte tijd later veilig aan de grond op Schiphol. Monteurs constateerden na inspectie een lekkage in het hydraulische systeem, waarna Iberia de terugvlucht naar Madrid annuleerde.

Technisch probleem in de lucht

De Iberia-vlucht IB731 was onderweg van Madrid naar Schiphol toen de bemanning tijdens de daling een technisch probleem constateerde. Rond 10:49 uur lokale tijd bevond de Airbus zich boven Hellevoetsluis. De piloten besloten daarop de nadering af te breken en vroegen om in een wachtpatroon te mogen blijven. Het toestel maakte vervolgens een rondje boven de omgeving van Rotterdam, zodat de bemanning de situatie kon beoordelen en de noodzakelijke controles kon uitvoeren. Nadat was vastgesteld dat een veilige landing mogelijk was, zette het vliegtuig koers naar Schiphol. Uiteindelijk landde de Airbus om 11:14 uur.

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Lekkage in hydraulisch systeem

Na de landing meldde de bemanning dat sprake was van een lekkage in het zogenoemde groene hydraulische systeem van het vliegtuig. De A320 beschikt over drie onafhankelijke hydraulische systemen, groen, geel en blauw, die onder meer de besturing, remmen, landingsgestel en diverse andere vliegtuigsystemen aandrijven. Hierdoor kan een toestel ook bij een storing of lekkage in een systeem doorgaans veilig blijven vliegen en landen. Uit voorzorg wordt een dergelijke storing echter altijd grondig onderzocht voordat een vliegtuig opnieuw wordt ingezet.

Terugvlucht naar Madrid geannuleerd

Vanwege de geconstateerde lekkage bleef het toestel na aankomst aan de grond op Schiphol. Iberia besloot daarop de geplande terugvlucht naar Madrid te annuleren, zodat technici het vliegtuig konden inspecteren en de noodzakelijke reparaties konden uitvoeren. Het ging om een Airbus A320 met registratie EC-LVD, die sinds 2013 deel uitmaakt van de vloot van de Spaanse luchtvaartmaatschappij.