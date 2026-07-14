Airline annuleert vluchten na dood van sheikh: ‘Rouwperiode’

Qatar Airways heeft de deelname aan de Farnborough International Airshow 2026 op het laatste moment geannuleerd vanwege het overlijden van de voormalige emir van Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. De luchtvaartmaatschappij spreekt van een officiële rouwperiode in het land en ziet daarom af van aanwezigheid op de prestigieuze luchtvaartbeurs, waar onder meer een Boeing 777-300ER en een Gulfstream G700 zouden worden tentoongesteld.

Streep door deelname

Qatar Airways maakte bekend niet af te reizen naar de show, die van start gaat in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de maatschappij is het besluit genomen vanwege de officiële rouwperiode die in Qatar is afgekondigd. ‘We zijn nu in een rouwperiode in Qatar’, klinkt het. Daarom heeft de Qatar Airways besloten alle activiteiten rond de luchtvaartbeurs te annuleren.

Rol in groei van Qatar Airways

De sheikh overleed op 74-jarige leeftijd. Hij stond van 1995 tot 2013 aan het roer van Qatar, nadat hij zijn vader opvolgde. Onder zijn leiding veranderde het Golfstaatje in een economische en diplomatieke grootmacht. Hij speelde een sleutelrol bij de oprichting van nieuwszender Al Jazeera, investeerde miljarden in de ontwikkeling van de infrastructuur en legde de basis voor de organisatie van het WK voetbal van 2022. Ook de groei van Qatar Airways wordt grotendeels aan zijn beleid toegeschreven.

Rouwperiode

De autoriteiten in Qatar hebben een nationale rouwperiode van vier dagen afgekondigd. Overheidsinstanties en publieke instellingen blijven tot en met 19 juli gesloten, terwijl vlaggen halfstok hangen. Ook buurlanden als de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit hebben uit respect een officiële rouwperiode ingesteld. Ondanks de nationale rouw blijven essentiële voorzieningen functioneren. Hamad International Airport blijft volledig operationeel en ook de lijndiensten van Qatar Airways worden volgens schema uitgevoerd. De annulering heeft daardoor uitsluitend betrekking op de deelname aan de Farnborough Airshow en heeft geen gevolgen voor de reguliere vluchtuitvoering.