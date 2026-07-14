Europa dichter bij kerosinetekort dan gedacht

Europa wordt flink geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. De brandstofprijzen zijn torenhoog en een tekort aan kerosine lag al langer op de loer. Nu blijkt de situatie nijpender dan gedacht, met nog ongeveer voor een maand aan voorraad.

Voor de Amerikaans-Israëlische aanval op Iran begon op 28 februari 2026, onder de naam Operation Epic Fury, kwam het merendeel van de kerosine voor Europa uit de Emiraten. Dat werd vervoerd via de Straat van Hormuz. Maar Iran hield de zeestraat na de aanvallen voor lange tijd dicht, en ook nu is er onduidelijkheid over de doorgang voor scheepsverkeer nu de vredesintentie tussen de Verenigde Staten en Iran voorbij is.

Lange tijd werd er gesproken over een kerosinetekort in Europa. De situatie blijkt nu erger dan gedacht. Reuters meldt dat er nog voor slechts een maand voldoende voorraad aan kerosine is om aan de vraag te voldoen. Daarna wordt het nijpend. Vooral het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland lopen het meeste risico. In heel Europa wordt een tekort van 600.000 vaten olie per dag verwacht.

De Europese Commissie is op de hoogte van de situatie en liet eerder al weten bereid te zijn om in te grijpen, mocht dat nodig zijn. Brussel geeft dan gecoördineerd nationale reserves vrij.

Vluchten schrappen

Veel luchtvaartmaatschappijen namen al maatregelen om kerosine te sparen. Zo schrapten onder andere KLM, Lufthansa en Air New Zealand al tientallen vluchten. Ook de verhoogde brandstofprijs wordt in zekere mate aan de passagier doorberekend. In hoeverre airlines echt problemen gaan ondervinden van het naderende tekort, zal blijken. Veel landen wendden zich al tot nieuwe leveranciers zoals Canada en de Verenigde Staten.