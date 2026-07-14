Gloednieuwe airline wil nu al meer Boeing-vliegtuigen

Riyadh Air heeft nog maar net haar eerste eigen Boeing 787’s in ontvangst genomen, maar de luchtvaartmaatschappij uit Saoedi-Arabië wil nu al meer. Ze zet in op nog tientallen extra toestellen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

Begin juni nam Riyadh Air haar eerste twee eigen Boeing 787-9’s in ontvangst, registraties HZ-RXAA en HZ-RXAB. De tweede luchtvaartmaatschappij van Saoedi-Arabië had toen nog een bestelling van 39 787’s, met optie tot 33 extra. Een significant deel daarvan wordt nu omgezet in een definitieve order. De airline overweegt 25 tot 30 extra toestellen van het Boeing-type. Volgens geruchten wordt dit officieel bekendgemaakt op de Farnborough Airshow, die op 20 juli van start gaat. Zowel Boeing als Riyadh Air willen daar niet op reageren.

Daarnaast zou de Saudische maatschappij ook overwegen om haar Airbus A350-vloot uit te breiden. Op de Paris Airshow van vorig jaar tekende de airline al een contract voor 25 exemplaren. Daar zat een optie tot nog eens 25 extra bij. Daarvan zou Riyadh Air er nu een aantal definitief willen maken, al zijn die roddels wat minder hardnekkig. Het past wel bij de ambities van de jonge luchtvaartmaatschappij, die in 2030 naar meer dan honderd bestemmingen wil vliegen.

Tegenslag

De operatie van Riyadh Air met eigen toestellen ging in de week van 6 juni officieel van start. Vanaf toen ging de maatschappij naar bestemmingen als Jeddah, Caïro en Dubai. Al verliep die laatste stad niet helemaal volgens plan. De airline wilde graag vier slots per dag krijgen, maar Dubai International Airport gaf haar slechts eentje. Hoogstwaarschijnlijk had dat met goedkope concurrentie te maken.