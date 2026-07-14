Ierse leasemaatschappijen willen hun Boeings terug

Twee Ierse leasemaatschappijen hebben aan de Indiase luchtvaartautoriteit gevraagd om vier toestellen van SpiceJet uit het register te schrappen. Ze willen hun Boeing 737 MAX-vliegtuigen terug. De Indiase luchtvaartmaatschappij zit in financiële moeilijkheden.

De Ierse leasegevers, SKY HIGH LXXVIII en SKY HIGH LXXX, zijn eigendom van de Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), de grootste bank van China. Beide partijen hebben aan de Indiase luchtvaartautoriteit gevraagd om vier Boeing 737 MAX-toestellen te deregistreren. Het gaat hierbij om de registraties VT-MXA, VT-MXB, VT-MXC en VT-MAX. Een opvallend detail: alle vier de Boeings zijn in 2024 of 2025 al in de opslag geplaatst. Volgens SpiceJet hadden de machines problemen met de hogedrukturbines in de motoren.

Waarom de Ierse lessors uitgerekend nu de Boeings terug willen hebben, is niet bekend gemaakt. Het komt SpiceJet, dat in financiële moeilijkheden verkeert, wel goed uit. ‘Door de uitschrijving van deze vliegtuigen vervallen de leasekosten voor toestellen die toch al langere tijd niet zijn ingezet’, laat een woordvoerder van de Indiase luchtvaartmaatschappij weten. De airline heeft al in haar dienstregeling geknipt, houdt toestellen aan de grond en klopte bij de Indiase overheid aan voor een kredietregeling.

Halvering van capaciteit

Ooit waren de plannen van SpiceJet groot, maar de laatste jaren liep de luchtvaartmaatschappij al tegen meerdere problemen aan. In 2022 moest de airline haar capaciteit halveren. Dat had te maken met veiligheidsproblemen. Het onderhoud van de toestellen was te duur. Daardoor vroeg SpiceJet in dat jaar zelf aan de Indiase luchtvaartautoriteit om drie geleasde toestellen te deregistreren.