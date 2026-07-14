Nog een verhuizing voor KLM Health Services

KLM Health Services heeft een tweede verhuizing voor de boeg. Na de Schiphol-locatie is het de beurt aan de vestiging in Den Haag. Vanaf oktober heeft ze een nieuw onderkomen in de Hofstad.

De Haagse vestiging van KLM Health Services zit nu nog op de Hofweg 9, maar is vanaf oktober te vinden aan de Koninginneweg 14. De nieuwe vestiging heeft één verdieping voor medische keuringen, vaccinaties en adviesdiensten voor de zakelijke markt. Met de verhuizing sluit KHS naar eigen zeggen beter aan bij de eisen van nu. Het aanbod blijft ongewijzigd, maar het nieuwe pand past beter bij de dagelijkse praktijk van de dienstverlening.

‘Onze huidige Haagse locatie aan de Hofweg 9 heeft een bijzondere plek in de geschiedenis van KLM en KLM Health Services in het bijzonder. Juist daarom maken we deze stap met zorg. Tegelijkertijd vraagt onze zakelijke dienstverlening om een locatie die beter aansluit bij de eisen van nu’ zegt Odette Wagemans, Managing Director bij KHS. Klanten die rond oktober een afspraak hebben, worden bijtijds geïnformeerd over de bereikbaarheid van het nieuwe pand.

KLM Health Services op Schiphol

Recent is KLM Health Services met haar Schiphol-vestiging ook al verhuisd. Zij kreeg een nieuwe locatie op Schiphol-Rijk, in plaats van Schiphol-Oost. Het nieuwe pand biedt meer ruimte voor groei, betere faciliteiten en sluit aan bij de groeiende vraag naar hoogwaardige medische ondersteuning voor bedrijven. Volgens KHS worden klanten aan de Boeing Avenue nu sneller en efficiënter geholpen.