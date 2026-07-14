Opnieuw Airbus A320neo van failliete airline ontmanteld

Een Airbus A320neo van de failliete Spirit Airlines krijgt geen tweede leven bij een andere luchtvaartmaatschappij. Het vliegtuig wordt momenteel ontmanteld in de Verenigde Staten, waarbij bruikbare onderdelen worden teruggewonnen. De ontmanteling is onderdeel van de groeiende handel in gebruikte vliegtuigonderdelen.

A320neo voor ontmanteling

De Airbus A320neo, die eerder vloog voor Spirit Airlines, wordt ontmanteld bij Aersale in Goodyear, Arizona. Het toestel is overgenomen door Setna IO, een bedrijf dat zich specialiseert in gebruikte vliegtuigonderdelen en de uitbreiding van zijn activiteiten rond vliegtuigdemontage. Volgens Aerotelegraph gaat het om de eerste Airbus A320neo die het bedrijf in de Verenigde Staten laat ontmantelen. Tijdens het proces worden zoveel mogelijk onderdelen veiliggesteld, waarna deze worden gecontroleerd, gerepareerd en klaargemaakt voor een nieuw gebruik.

Onderdelen krijgen tweede leven

De onderdelen uit de Airbus worden opgeknapt en opnieuw aangeboden aan luchtvaartmaatschappijen, leasemaatschappijen en onderhoudsbedrijven wereldwijd. Door de toenemende vraag naar reserveonderdelen zoeken steeds meer bedrijven naar alternatieven voor nieuwe onderdelen, die vaak duurder en minder snel beschikbaar zijn. Vooral onderdelen voor populaire vliegtuigtypes zoals de Airbus A320neo zijn gewild, omdat duizenden toestellen van dit type wereldwijd worden ingezet.

Ook Boeing 757-300 toegevoegd

Naast de Airbus A320neo heeft Setna IO ook een Boeing 757-300 aan zijn vloot van te ontmantelen vliegtuigen toegevoegd. Dit toestel wordt uit elkaar gehaald bij ecube Solutions in het Verenigd Koninkrijk. De twee Rolls-Royce RB211-535-motoren worden afzonderlijk gedemonteerd, waarna bruikbare onderdelen worden gereviseerd. Met de toevoeging van zowel de A320neo als de Boeing 757-300 breidt Setna IO zijn aanbod van reserveonderdelen voor verschillende vliegtuigtypes verder uit.