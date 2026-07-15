Belangrijke Airbus-fabriek ligt een maand stil: ‘Ernstige gevolgen’

Werknemers van de op twee na grootste Airbus-locatie ter wereld leggen een maand lang het werk neer. De staking zet de productie en leveringen van de Europese vliegtuigbouwer onder druk. Vakbonden waarschuwen voor ‘ernstige gevolgen’ als er geen akkoord komt, terwijl Airbus juist alle zeilen moet bijzetten om achterstanden in de leveringen weg te werken.

Stakingen op meerdere Airbus-locaties

De staking werd op 1 juli uitgeroepen door de onafhankelijke vakbond SIPA en zou aanvankelijk beperkt blijven. Nadat overleg tussen de vakbond en de directie op 8 juli zonder resultaat eindigde, besloten de werknemers de acties voort te zetten tot het einde van deze maand. Inmiddels hebben ook andere vakbonden zich achter de staking geschaard, waardoor meerdere Airbus-fabrieken in Spanje zijn getroffen. Airbus heeft in het land ruim 14.000 werknemers verdeeld over acht locaties in Madrid, Castilië-La Mancha en Andalusië. In Spanje produceert de vliegtuigbouwer onder meer onderdelen voor vliegtuigen, militaire transporttoestellen en satellieten.

Vakbonden eisen hogere lonen

De werknemers voeren actie omdat zij vinden dat de voorgestelde loonsverhogingen onvoldoende zijn om de inflatie te compenseren. Volgens de vakbonden leidt dat tot koopkrachtverlies, terwijl Airbus over 2025 juist een nettowinst van 5,22 miljard euro boekte. Naast hogere salarissen is er ook veel onvrede over strengere controle op ziekteverzuim, een nieuw systeem voor vakantieplanning en de beperking van thuiswerken. Airbus wil het aantal thuiswerkdagen terugbrengen van twee naar één per week. Ook de invoering van de zogenoemde Bradford Index, waarmee kortdurend ziekteverzuim zwaarder wordt meegewogen, stuit op veel weerstand. Werknemers zien dit als een vorm van extra controle en toenemende werkdruk.

Vertragingen voor levering van vliegtuigen

De staking treft Airbus op een uiterst gevoelig moment. De vliegtuigbouwer kampt al met productiedruk en kreeg vorige maand ook te maken met stakingen bij verschillende Franse locaties. De grootste Spaanse vakbond CCOO doet voorlopig niet mee aan de huidige acties, maar dreigt vanaf 7 september een staking voor onbepaalde tijd uit te roepen als er geen akkoord wordt bereikt. Volgens de vakbond kan dat grote gevolgen hebben.

‘Als er geen akkoord wordt bereikt, zullen de leveringsschema’s ernstig worden beïnvloed door de staking en de acties die gedurende de laatste vier maanden van het jaar plaatsvinden op alle Airbus-locaties in Spanje’, aldus CCOO. Airbus zegt open te staan voor overleg en de zorgen van werknemers serieus te nemen. De vliegtuigbouwer wil de onderhandelingen ‘constructief voortzetten’ om de gevolgen voor de productie en klanten zoveel mogelijk te beperken.

A350 van KLM

Of de staking directe gevolgen heeft voor KLM is op dit moment nog niet duidelijk. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij is echter wel afhankelijk van Airbus en de productielocaties. KLM heeft meerdere A350’s besteld en verwacht vanaf 2027 ook de eerste A350F-vrachtvliegtuigen. Eerder meldde Airbus al dat sommige A350-programma’s mogelijk vertraging oplopen door problemen in de toeleveringsketen. Een langdurige verstoring bij fabrieken, waar Airbus belangrijke onderdelen produceert, kan de druk op de productieketen verder vergroten.