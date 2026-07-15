Bommelding aan boord van vliegtuig vanaf Duitse luchthaven

Een Boeing 737 van SunExpress heeft vrijdagavond een bommelding gekregen tijdens een vlucht van Berlijn naar Izmir. Het toestel landde veilig in Turkije, waarna de autoriteiten een uitgebreide veiligheidscontrole uitvoerden.

Bommelding aan boord van 737

Het ging om vlucht XQ947 van SunExpress, uitgevoerd met een Boeing 737-800 met registratie TC-SPA. Het toestel vertrok vanaf de luchthaven Berlijn en was onderweg naar Izmir in Turkije toen een bommelding werd gedaan. Na aankomst werd het vliegtuig uit voorzorg naar een aangewezen veiligheidszone gebracht. De passagiers werden naar de terminal gebracht, terwijl de bagage één voor één uit het vliegtuig werd gehaald. Veiligheidsdiensten controleerden vervolgens zowel het toestel als de bagage uitgebreid. Daarbij werden onder meer explosievenhonden ingezet om mogelijke verdachte voorwerpen op te sporen.

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Onderzoek

Tijdens de uitgebreide inspectie werden geen explosieven of andere verdachte objecten aangetroffen. De autoriteiten concludeerden daarop dat de bommelding ongegrond was. SunExpress heeft vooralsnog geen verdere details bekendgemaakt over de herkomst van de melding of het moment waarop deze werd ontvangen. Een bommelding aan boord van een vliegtuig leidt altijd tot strikte veiligheidsmaatregelen, ook wanneer de informatie achteraf onjuist blijkt te zijn. Luchtvaartmaatschappijen en veiligheidsdiensten behandelen iedere melding als potentieel ernstig om elk risico voor passagiers en bemanning uit te sluiten.

Samenwerking van Lufthansa en Turkish Airlines

SunExpress is een gezamenlijke onderneming van Turkish Airlines en Lufthansa. De luchtvaartmaatschappij heeft haar hoofdkantoor in Antalya, Turkije. Dankzij de combinatie van Turkish Airlines en Lufthansa groeide SunExpress uit tot een belangrijke speler op routes tussen Europa en Turkije. De maatschappij richt zich vooral op vakantie- en leisurevluchten en voert jaarlijks miljoenen passagiersvluchten uit met een vloot van Boeing 737-toestellen.