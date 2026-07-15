Chaos boven Londen: vliegtuigen zenden noodsignaal (7700) uit

Meerdere vliegtuigen hebben boven Londen de internationale noodcode 7700 uitgezonden nadat de landingsbaan van London Gatwick Airport tijdelijk buiten gebruik was geraakt. Door de onverwachte sluiting ontstonden lange wachttijden in de lucht, waardoor verschillende toestellen met te weinig brandstof kwamen te zitten.

Incident zorgt voor tijdelijke sluiting

De verstoring ontstond nadat een Airbus A320, registratie G-GATS, van British Airways na de landing betrokken raakte bij een incident. De luchthaven heeft nog niet bekendgemaakt waarom de hulpdiensten massaal werden opgeroepen. Uit voorzorg sloten de autoriteiten de landingsbaan tijdelijk, waardoor inkomende vliegtuigen niet konden landen. De sluiting veroorzaakte vrijwel direct grote gevolgen voor het drukke luchtverkeer rond de Britse hoofdstad, waar Gatwick een van de belangrijkste internationale luchthavens is.

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Noodmeldingen boven Londen

Doordat de landingsbaan niet beschikbaar was, moesten tientallen vliegtuigen boven Engeland langere tijd in holdingpatronen blijven vliegen. Naarmate de vertraging opliep, begonnen de brandstofreserves van meerdere toestellen kritiek te worden. Verschillende bemanningen besloten daarop transpondercode 7700 uit te zenden, waarmee zij aan de luchtverkeersleiding kenbaar maakten dat sprake was van een noodsituatie en zij prioriteit nodig hadden. Andere vluchten kozen ervoor uit te wijken naar alternatieve luchthavens in en rond Londen om verdere brandstofproblemen te voorkomen.

Wat betekent de noodcode 7700?

Piloten gebruiken 7700 om de luchtverkeersleiding te informeren dat er sprake is van een afwijkende of urgente situatie en dat het toestel mogelijk prioriteit of extra ondersteuning nodig heeft. De melding kan betrekking hebben op uiteenlopende situaties, zoals een technisch probleem, een medisch incident of een dreigend brandstoftekort. Het betekent daarom niet automatisch dat een vliegtuig in direct levensgevaar verkeert.