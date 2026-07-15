Corendon breidt vluchten uit op Schiphol

De Turkse tak van Corendon breidt het vluchtaanbod vanuit Turkije naar Nederland en Duitsland deze zomer verder uit. De maatschappij heeft meerdere nieuwe en uitgebreide routes aangekondigd, waaronder extra vluchten naar Schiphol. Daarmee speelt Corendon Airlines in op de grote vraag naar vakantievluchten tussen Turkije en West-Europa.

Nieuwe zomerroutes van Corendon

Corendon Airlines breidt in het zomerseizoen van 2026 haar netwerk verder uit met nieuwe verbindingen vanuit Turkse steden naar bestemmingen in Nederland en Duitsland. De uitbreiding richt zich vooral op populaire vakantiebestemmingen en routes met een grote vraag onder Turkse en Europese reizigers. Vanuit Ankara worden bijvoorbeeld vluchten naar Düsseldorf uitgevoerd, terwijl ook Balıkesir Koca Seyit Airport wordt verbonden met Keulen/Bonn. Beide routes worden twee keer per week uitgevoerd en blijven gedurende een groot deel van het zomerseizoen actief.

Meer vluchten naar Schiphol

Een belangrijke uitbreiding betreft de vluchten tussen Turkije en Nederland. Corendon Airlines startte vanuit Kayseri onder meer met vluchten naar Schiphol. Deze route wordt gedurende het zomerseizoen twee keer per week uitgevoerd. Ook vanuit Izmir zijn nieuwe zomerse verbindingen naar Amsterdam gestart, naast vluchten naar Duitse steden zoals Düsseldorf, Keulen/Bonn, Hannover en Nürnberg. Met de uitbreiding speelt de Turkse maatschappij in op de groeiende Nederlandse markt, waar de vraag naar vluchten richting Turkije hoog is tijdens de zomermaanden.

Duitsland

Naast de verbindingen met Nederland breidt de airline ook het aantal vluchten naar Duitsland verder uit. Vanuit Kayseri opent Corendon Airlines nieuwe routes naar Düsseldorf, Keulen/Bonn, Hannover en Nürnberg. Naar Düsseldorf vliegt de maatschappij in juli en augustus vier keer per week. De luchthaven vormt een belangrijke schakel binnen het netwerk van de Corendon-groep en heeft ook voor de Nederlandse tak een strategische rol. Vakantiegangers uit Nederland maken veel gebruik van Düsseldorf Airport. Corendon voert daarom sinds kort ook vluchten uit naar Curaçao vanaf de Duitse luchthaven.