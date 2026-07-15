KLM gaat weer personeel aannemen: ‘Get ready’

KLM Cityhopper opent opnieuw de deuren voor nieuwe collega’s in de cabine. Via sociale media kondigde de maatschappij aan dat de vacature voor cabin attendants op maandag 27 juli weer beschikbaar komt. Daarmee krijgen geïnteresseerden opnieuw de kans om te solliciteren naar een van de meest gewilde functies binnen de luchtvaart. ‘Get ready’, schrijft de airline.

KLM kondigt nieuwe vacatures aan

KLM Cityhopper maakte de heropening van de vacature bekend met een boodschap op sociale media. ‘4 vluchten, 3 landen, 1 dag. Dat is óók onze baan. 27 juli 2026 gaat de KLM Cityhopper cabinevacature weer open. Get ready!’, schrijft de maatschappij. De aankondiging betekent dat KLM Cityhopper opnieuw op zoek gaat naar nieuwe cabin attendants voor haar Europese netwerk. De functie is populair vanwege de afwisseling: cabinepersoneel vliegt op één werkdag vaak meerdere vluchten naar verschillende bestemmingen in Europa.

Selectie bestaat uit meerdere rondes

Wie wil solliciteren, moet rekening houden met een uitgebreide selectieprocedure. Kandidaten starten met een online sollicitatie en doorlopen vervolgens een assessment met een persoonlijkheidsvragenlijst, capaciteitentest en situationele beoordeling. Daarna beoordeelt KLM Cityhopper een motivatievideo en het cv, waarna geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin ook de Engelse taalvaardigheid wordt getoetst. Na een succesvolle selectie volgen nog veiligheidsonderzoeken en een medische keuring. Pas daarna kunnen nieuwe medewerkers beginnen aan de opleiding.

Opleiding op Schiphol

Nieuwe cabin attendants volgen eerst een digitale voorbereiding van ongeveer veertig uur. Vervolgens wacht een fulltime basiscursus van 33 dagen op Schiphol-Oost, waar alle operationele en veiligheidsaspecten van het vak aan bod komen. Pas na het succesvol afronden van deze training mogen nieuwe medewerkers daadwerkelijk aan boord aan de slag. Volgens de airline biedt de organisatie bovendien volop doorgroeimogelijkheden. Medewerkers kunnen relatief snel promotie maken tot cabin supervisor of zich ontwikkelen in verschillende nevenfuncties, zoals recruiter of instructeur.