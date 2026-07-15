Samenwerking KLM en F-35’s van Defensie krijgt vervolg

De samenwerking tussen KLM en het ministerie van Defensie krijgt een nieuwe impuls. Een jaar nadat beide organisaties een convenant ondertekenden om nauwer samen te werken, worden de eerste concrete stappen gezet. Zes KLM-piloten gaan aan de slag als reservist bij Defensie, terwijl KLM en de overheid daarnaast nieuwe mogelijkheden onderzoeken op het gebied van duurzame brandstoffen en vliegtuigonderhoud. Dat maakte KLM vandaag bekend.

KLM-piloten als reservist bij Defensie

De samenwerking tussen de grootste luchtvaartmaatschappij van Nederland en Defensie richt zich op het beter benutten van kennis, expertise en capaciteit binnen de Nederlandse luchtvaartsector. Tijdens een werkbezoek van staatssecretaris van Defensie Derk Boswijk aan KLM op Schiphol-Oost werd duidelijk welke resultaten het afgelopen jaar zijn bereikt en welke nieuwe projecten op stapel staan. De inzet van civiele luchtvaartkennis voor militaire doeleinden staat daarbij centraal, met als doel de weerbaarheid van Nederland verder te vergroten.

Een belangrijke ontwikkeling binnen de samenwerking is dat zes KLM-piloten inmiddels de mogelijkheid krijgen om zich als reservist in te zetten voor Defensie. De vliegers blijven actief binnen de commerciële luchtvaart, maar kunnen tegelijkertijd hun kennis en ervaring inzetten voor de Nederlandse luchtmacht. Daarmee wordt een directe verbinding gelegd tussen de civiele en militaire luchtvaart. Naast de zes reservisten wordt in september een KLM-piloot voor een periode van vier jaar gedetacheerd naar Texas. Daar gaat de vlieger als instructeur bijdragen aan de opleiding van nieuwe gevechtsvliegers.

‘Bijdrage leveren’

KLM-topvrouw Marjan Rintel benadrukt dat de samenwerking een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving. ‘Een jaar geleden hebben we uitgesproken dat KLM een extra bijdrage wil leveren aan de weerbaarheid van Nederland. We hebben het afgelopen jaar niet stil gezeten en geven hier concrete invulling aan met de inzet van zes van onze vliegers als reservist’, aldus de CEO. Volgens Rintel biedt de samenwerking medewerkers de kans om hun expertise op een bredere manier in te zetten. ‘De samenwerking met Defensie biedt onze collega’s de mogelijkheid om hun kennis en ervaring breder in te zetten. We onderzoeken op welke manieren we Defensie nog meer kunnen ondersteunen.’

Nederlandse veiligheid versterken

Volgens staatssecretaris van Defensie Derk Boswijk is een samenwerking met civiele bedrijven steeds belangrijker om de Nederlandse veiligheid te versterken. De inzet van KLM-piloten als reservist laat volgens hem zien hoe beide sectoren elkaar kunnen aanvullen. ‘Voor de weerbaarheid van ons land is samenwerking tussen Defensie en civiele partners onmisbaar’, zegt Boswijk. ‘De inzet van KLM-piloten als reservisten laat zien hoe militaire expertise kan worden versterkt én piloten tegelijk worden behouden voor de commerciële luchtvaart.’ De staatssecretaris ziet de samenwerking als een voorbeeld van hoe overheid en bedrijfsleven gezamenlijk kunnen werken aan de toekomst van Nederland.