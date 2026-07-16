Bijzondere vlucht van Brussels Airlines geland

Het eerste Tomorrowland-weekend staat voor de deur. Vrijdag begint het dancefestival in Boom, niet al te ver van Antwerpen. Speciaal voor de gelegenheid voert Brussels Airlines zogenoemde Party Flights uit.

De eerste Party Flight van Brussels Airlines landde gisteren, 15 juli, uit Ibiza. De vlucht werd uitgevoerd met Amare. De Airbus A320neo, registratie OO-SBB, vliegt sinds 25 april 2024 in haar iconische Tomorrowland-jasje. Brussels Airlines werkt al sinds 2012 samen met het festival.

Op de eerste van de in totaal zeven Party Flights zaten 180 passagiers. Zij stapten in op Ibiza, samen met de Britse dj Carly Wilford. Hij draaide op de vlucht een live set, iets wat voor hem een primeur was. ‘Ik heb al in clubs en op festivals over de hele wereld gestaan, maar een dj-set op 10 kilometer hoogte in een vliegtuig vol Tomorrowland-gangers? Dat heb ik nog nooit meegemaakt’ aldus de dj. De komende weken vertrekken er nog zes Party Flights vanuit onder andere Barcelona, Praag en Rome. Ook op die vluchten kunnen passagiers rekenen op een live set van een dj.

De samenwerking tussen Brussels Airlines en Tomorrowland strekt zich uit tot op het festivalterrein in Boom. Mensen die in Dreamville verblijven, het bijbehorende campingterrein, kunnen daar al hun bagage inchecken. Deze wordt dan naar het vliegveld in Zaventem gebracht. Ook staat er een Brussels Airlines Service Desk op de camping, waar gasten met al hun vluchtgerelateerde vragen terecht kunnen.

Rode duivels

Amare is één van de zogenoemde Belgian Icons. Brussels Airlines heeft een aantal speciale toestellen in haar vloot, die stuk voor stuk eerbetonen aan de Belgische cultuur zijn. Zo vliegt er ook een Airbus in het jasje van de Rode Duivels, het nationale voetbalteam. Toen België het tot de kwartfinales van het WK schopte, werd het toestel opvallend vaak op Spaanse bestemmingen ingezet. Zo nam de maatschappij een loopje met haar tegenstander. Uiteindelijk verloren de Rode Duivels de kwartfinale met 2-1 van de Spanjaarden.