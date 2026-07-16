Blue Angels-piloot onder vuur na gevaarlijke stunt

Een piloot van het Blue Angels-team ligt onder vuur. Op beelden op sociale media is te zien hoe hij rakelings over een strand in Florida scheert. Er is nu een onderzoek naar hem gestart.

Het incident gebeurde in de morgen van 15 juli. Deze week is de Pensacola Beach Airshow, het jaarlijkse evenement in de Amerikaanse staat Florida. Op woensdag werd afgetrapt met ‘Breakfast with the Blues’, een fly-over langs het strand van Pensacola. De komst van de Blue Angels, het vliegdemonstratieteam van de U.S Navy, bleef niet onopgemerkt.

Op beelden op sociale media is te zien hoe de eerste Boeing F/A-18E/F Super Hornet netjes over zee vliegt, op een veilige afstand van de vele bezoekers op het strand. Vlak achter hem komt een tweede. Hij knalt rakelings over het strand, op slechts een paar meter hoogte van de mensen onder hem. Door zijn roekeloze stunt is de U.S Navy nu een onderzoek naar de piloot gestart.

‘Tijdens een naderingsmanoeuvre vloog een vliegtuig lager dan de standaard, waardoor er op het strand stoelen en parasols omver werden geblazen. De veiligheid van onze lokale gemeenschap, toeschouwers en piloten heeft onze hoogste prioriteit’ laat een woordvoerder van de Blue Angels weten.

‘Niet ons vliegtuig’

Eind juni doken er beelden op van een Boeing 777F die ook rakelings langs de grond schoot. Dat gebeurde bij een privaat vliegveld in Texas. Hoe hoog de machine boven de grond was is niet bekend, maar het ging om slechts enkele meters. Het toestel droeg het jasje van Qatar Airways, maar de luchtvaartmaatschappij nam direct afstand van het incident. Volgens haar was de Boeing eigendom van een leasemaatschappij, en onderging het een testvlucht alvorens het zich wel bij de vrachtvloot van Qatar zou voegen.