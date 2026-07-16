Juridische stappen dreigen voor KLM: ‘Geen oplossing gekomen’

De Vakbond Nederlands Cabinepersoneel (VNC) zet de druk op KLM verder op. De bond stelt dat de maatschappij zich niet houdt aan het in 2024 afgesproken doorstroomprotocol voor cabinepersoneel. Omdat herhaald overleg volgens de vakbond niets heeft opgeleverd, zijn inmiddels namens meerdere gedupeerde medewerkers sommatiebrieven verstuurd. Als een oplossing uitblijft, sluit VNC verdere juridische stappen niet uit.

KLM komt afspraken niet na

Volgens VNC is in 2024 samen met KLM Cityhopper een doorstroomprotocol opgesteld dat moet zorgen voor een eerlijke en transparante overstap van cabinepersoneel naar KLM. De vakbond stelt echter dat KLC in de praktijk een eigen werkwijze hanteert die afwijkt van de gemaakte afspraken. De bond zegt KLC en KLM hier de afgelopen periode herhaaldelijk op te hebben aangesproken en meerdere keren te hebben gevraagd terug te keren naar de afgesproken procedure. Daarnaast pleitte VNC ervoor om medewerkers die hierdoor zouden zijn benadeeld passend te compenseren. Dat overleg heeft volgens de vakbond echter geen resultaat opgeleverd. ‘KLC houdt vast aan het eigen, zelfbedachte proces, aldus de vakbond.

Juridische stappen

Omdat het overleg volgens de vakbond geen oplossing heeft gebracht, is VNC overgegaan tot juridische actie. Namens meerdere leden die volgens de bond ten onrechte niet zijn doorgestroomd naar KLM, zijn samen met juristen sommatiebrieven verstuurd aan zowel KLM Cityhopper als KLM. Daarmee krijgen beide maatschappijen volgens de vakbond de gelegenheid om de situatie alsnog te herstellen en de betrokken medewerkers tegemoet te komen. VNC spreekt de verwachting uit dat dit alsnog tot een passende oplossing leidt, maar waarschuwt tegelijkertijd dat de zaak anders verder zal worden opgevoerd. ‘Blijft die uit, dan aarzelen wij niet om verdere juridische stappen te ondernemen’, aldus de vakbond.

Vakbond eist gelijke criteria

VNC benadrukt dat het uitgangspunt ongewijzigd blijft: iedere medewerker moet volgens de bond kunnen rekenen op een eerlijk, transparant en juridisch houdbaar doorstroomproces. Beslissingen over de overstap van KLM Cityhopper naar KLM moeten volgens de vakbond gebaseerd zijn op duidelijke en gelijke criteria, die bovendien voor iedere medewerker navolgbaar en uitlegbaar zijn. De bond zegt zich hiervoor te blijven inzetten, zowel aan de onderhandelingstafel als via de juridische weg indien dat noodzakelijk blijkt.