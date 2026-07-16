Korte Ryanair-vlucht haalt na 12 uur chaos pas eindbestemming

Een routine-lijnvlucht van Ryanair veranderde begin juni in een ware chaos. De Boeing 737 moest maar liefst twee keer uitwijken en kreeg te maken met verschillende incidenten door dronken passagiers. Na twaalf uur landde het toestel eindelijk op haar eindbestemming.

De Boeing 737 MAX 8, registratie G-RYMA, vloog op 3 juni als vlucht RK8288 van Londen Stansted naar Tirana in Albanië. De vluchttijd ligt normaal gesproken tussen de 2,5 en 3 uur vliegen. Maar die dag liep alles anders. Het toestel begon al met veertig minuten vertraging aan haar reis. Dat kwam door dronken passagiers, schrijft AeroTelegraph. Aan boord zaten veel vrijgezellenfeesten en jongeren, die hun eigen wodka hadden meegenomen.

Volgens een passagier deelde de captain tien minuten voor de landing mee dat de Boeing niet in Tirana, maar in het Italiaanse Brindisi zou landen. Dat had te maken met een onweersbui. Daardoor kon de Ryanair-vlucht op dat moment niet veilig landen en moest uitwijken. Een aantal dronken mannen wilde na de landing niet blijven zitten met de stoelriem vast en volgens ooggetuigen moest een stewardess zelfs één passagier terug in zijn stoel duwen.

Vervolgens stond de machine bijna vier uur aan de grond in Brindisi. Het zou erg warm zijn geweest in de cabine. Het personeel deed wel service, maar de trolley raakte uitverkocht. Daardoor moesten passagiers alles met elkaar delen. Tegen middernacht steeg de Boeing opnieuw op voor een tweede poging richting Tirana. Maar dat lukte opnieuw niet en de piloten weken ditmaal uit naar het Griekse Thessaloniki.

Lafaard

Toen liep het uit de hand. Een groep mannen verzamelde zich voor de cockpit en begonnen de cockpitcrew uit te schelden. Eentje riep dat de piloot ‘een lafaard was en naar buiten moest komen zoals een echte man.’ Daarop greep de Griekse politie in.

Na het incident steeg de Boeing 737 MAX nog eenmaal op naar Tirana. Vlak voor het begin van de ochtend, na iets minder dan een uur vliegen, slaagde de landingspoging in Albanië eindelijk. Daarmee duurde de totale reis bijna twaalf uur. Op compensatie voor de flinke vertraging hoeven passagiers overigens niet te rekenen. Volgens Ryanair was het niet haar schuld, omdat het buitengewone weersomstandigheden waren en dit dus buiten haar macht lag.