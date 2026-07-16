Toekomst van Russische Tupolevs in gevaar

Het leek een veelbelovend project: de Russische luchtvaartmaatschappij S7 Airlines zag wel wat in honderd Tupolevs Tu-214. Maar nog voor de eerste zich daadwerkelijk bij de vloot voegt, lijkt het plan al in duigen te vallen.

De Russische luchtvaart zucht onder westerse sancties als gevolg van de invasie in Oekraïne. Door die sancties is het moeilijk om aan reserveonderdelen van bijvoorbeeld Boeing en Airbus te komen. Daardoor wordt er ingezet op de binnenlandse markt. De Russische vliegtuigbouwer United Aircraft Corporation (UAC) is bezig met de comeback van de Tupolev Tu-214, een toestel dat in 1996 al op de markt kwam maar waar er slechts een paar van zijn gebouwd. Toch tekende S7 Airlines zo’n twee jaar geleden een intentieverklaring om honderd exemplaren te bestellen. Dat staat nu op losse schroeven.

Het probleem: de cockpit van een Tupolev Tu-214 is zo ingericht dat er twee piloten en één flight engineer nodig zijn. Die laatste functie bestaat al sinds de vorige eeuw niet meer, toen vliegtuigen flink moderniseerden. S7 Airlines drong er bij de Russische fabrikant op aan dat de nieuwe Tupolevs geen flight engineer nodig hadden. Dat zou de luchtvaartmaatschappij flink op kosten jagen.

Een derde persoon in de cockpit betekent automatisch hogere personeelskosten. Daarnaast moet S7 dan speciaal personeel opleiden, ongeveer vijf à zes flight engineers per Tu-214. En ook piloten moeten eerst vijftig vlieguren op het toestel maken voordat ze hun licentie krijgen, een simulatortraining alleen volstaat niet. Ook dat betekent miljoenen euro’s aan training extra, voordat de investering winstgevend gaat worden. Volgens UAC moet het goedkomen, als ze het concept van de Tu-204 implementeren. Dat betekent twee personen in de cockpit, in plaats van drie. Maar Russische luchtvaartexperts zetten daar hun vraagtekens bij.

Aeroflot bedankt

De Tupolev Tu-214 was klaar voor massaproductie, en Aeroflot zou in 2026 als launch customer het allereerste exemplaar in handen krijgen. Maar begin juni krabbelde UAC terug. In 2026 en 2027 samen konden er slechts twaalf Tupolevs afgeleverd worden. Vanwege alle vertragingen bedankte Aeroflot voor de Tu-214 en heeft haar zinnen inmiddels gezet op de eveneens in Rusland geproduceerde Ilyushin.