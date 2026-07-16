Tweede Kamer bespreekt gezondheidsklachten door vliegtuigen

De Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC) adviseert om één centraal meldpunt op te richten voor vliegend personeel met gezondheidsklachten die mogelijk verband houden met cabinelucht. Daarnaast pleit de adviesgroep voor een landelijk onderzoeksprotocol, zodat klachten voortaan op een uniforme manier kunnen worden onderzocht. Dat blijkt uit de jaarrapportage 2025 van de NAC, die minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Centraal aanspreekpunt voor vliegend personeel

De NAC heeft in 2025 een adviesnotitie opgesteld voor een medisch protocol voor vliegend personeel dat gezondheidsklachten ervaart die mogelijk samenhangen met de lucht in vliegtuigcabines. Een van de belangrijkste aanbevelingen is de oprichting van één centraal aanspreekpunt waar piloten en cabinepersoneel met dergelijke klachten terechtkunnen. Daarnaast adviseert de adviesgroep om een landelijk onderzoeksprotocol op te stellen, zodat medische onderzoeken en de registratie van klachten op een consistente manier plaatsvinden. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat raken beide aanbevelingen ook het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarom zijn beide ministeries inmiddels met elkaar in overleg over de verdere uitwerking. Daarbij blijft het uitgangspunt dat werkgevers in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor een gezonde en veilige werkomgeving voor hun personeel.

Oorzaak nog altijd niet vastgesteld

De NAC bestaat uit vertegenwoordigers van werknemersorganisaties, werkgevers en onderzoeksinstituten en adviseert de minister over de mogelijke relatie tussen chemische stoffen in cabinelucht en gezondheidsklachten bij vliegend personeel. Ondanks jarenlang internationaal onderzoek is volgens de adviesgroep nog altijd niet duidelijk of en in welke mate chemische stoffen uit bijvoorbeeld motorolie verantwoordelijk zijn voor de gemelde klachten. De NAC blijft daarom internationale onderzoeken volgen en deelt relevante ontwikkelingen met alle betrokken partijen binnen de luchtvaartsector.

Resultaten worden in 2026 verwacht

In de rapportage wordt ook stilgestaan bij de voortgang van het internationale CAQIII-onderzoek, dat de mogelijke schadelijke effecten van motorolie in vliegtuigcabines onderzoekt. De uitkomsten van dat onderzoek worden in 2026 verwacht en worden gezien als een belangrijke stap in het verkrijgen van meer wetenschappelijke duidelijkheid. Daarnaast besteedt de NAC aandacht aan een adviesnotitie over het gebruik van meetinstrumenten tijdens het onderhoud van vliegtuigen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiervoor opnieuw bij het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) aangedrongen op overleg om de aanbevelingen verder te bespreken.

Evaluatie van de adviesgroep op komst

De Nationale Adviesgroep Cabinelucht werd in 2015 opgericht en kreeg in 2022 een formele status via een instellingsbesluit. Volgens minister Karremans zal de adviesgroep in 2025 worden geëvalueerd op haar voortgang, positionering en toekomstbestendigheid. Met de aanbieding van de jaarrapportage en de informatie over het medische protocol voldoet het kabinet tevens aan een eerdere toezegging aan de Tweede Kamer, die was gedaan tijdens het schriftelijk overleg over vliegveiligheid in september 2025. De komende periode moet duidelijk worden hoe de aanbevelingen van de NAC daadwerkelijk worden vertaald naar beleid en welke rol de verschillende ministeries en werkgevers daarin gaan spelen.