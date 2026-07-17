Air France onthult grote investering in Parijs

Air France heeft een volledig vernieuwde La Première-lounge op luchthaven van Parijs onthuld. De exclusieve faciliteit moet volgens de luchtvaartmaatschappij een nieuwe standaard zetten voor luxe reizen en biedt First Class-passagiers onder meer een gastronomisch restaurant, privéruimtes, een spa en speciale rustkamers. De nieuwe lounge maakt deel uit van een bredere investering in het premiumproduct van Air France, dat nauw samenhangt met de vernieuwde First Class-ervaring aan boord van een aantal Boeing 777-300ER-vliegtuigen.

Nieuwe lounge onthuld op Parijs-Charles de Gaulle

De vernieuwde La Première-lounge bevindt zich in Terminal 2E van Paris-Charles de Gaulle en beslaat meer dan 1.000 vierkante meter. Air France heeft de ruimte opnieuw ingericht met als doel meer privacy, comfort en exclusiviteit te creëren voor de meest luxe passagiers van de airline. De luchtvaartmaatschappij omschrijft de nieuwe faciliteit als een belangrijk onderdeel van de verdere ontwikkeling van de La Première-ervaring. Volgens Air France is de lounge ontworpen om gasten ‘de hoogste vorm van reizen te bieden vanaf het moment dat zij op de luchthaven aankomen’ en moet het zorgen voor een rustige sfeer.

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Uitbreiding van faciliteiten

Het vernieuwde restaurantgedeelte vormt een van de belangrijkste onderdelen van de lounge. Air France heeft de ruimte uitgebreid met extra tafels en combineert er de uitstraling van een verfijnd restaurant met de privacy van een exclusieve eetruimte. La Première-passagiers krijgen daarnaast toegang tot drie exclusieve privésuites naast de lounge. Elke suite beslaat 45 vierkante meter en beschikt over een woonkamer, slaapkamer met tweepersoonsbed, badkamer en privépatio.

Nieuwe stap in premiumstrategie van KLM-partner

Air France versterkt met de vernieuwde La Première-lounge haar positie in het hoogste segment van de luchtvaart. De investering sluit aan op de nieuwe First Class-suites aan boord van geselecteerde Boeing 777-300ER’s en de vernieuwde luchthavenservice voor premiumreizigers. De maatschappij wil hiermee inspelen op de groeiende vraag naar luxe reizen. Met de nieuwe faciliteit op Paris-Charles de Gaulle biedt Air France passagiers vanaf aankomst op de luchthaven een hoogwaardige reiservaring die aansluit op de service aan boord.