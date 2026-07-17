Airbus maakt ultieme testvlucht: 22 uur nonstop

De start van Project Sunrise komt steeds dichterbij. In het najaar van 2027 wil Qantas Sydney direct met Londen Heathrow verbinden, en daarna met New York. Volgende week maakt Airbus met haar Airbus A350-1000 ULR de ultieme testvlucht.

Project Sunrise wordt een primeur voor de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas. Vanaf oktober 2027 wordt Sydney voor het eerst rechtstreeks verbonden met Londen Heathrow. Later komt daar New York bij, maar daar is nog geen concrete datum voor. Met deze nieuwe ultra long-range verbinding hoeven passagiers niet meer over te stappen in bijvoorbeeld Singapore, Doha of Istanbul.

Speciaal voor dit soort lange vluchten maakte Airbus de A350-1000 ULR. Deze variant kan meer dan 22 uur vliegen zonder een tankstop te maken. Volgende week brengt de Europese vliegtuigfabrikant dit voor het eerst in de praktijk, op de ultieme testvlucht. De A350, nu nog onder de Franse registratie F-WULR, vliegt op 23 juli vanaf de fabriek in Toulouse naar Melbourne. Daar wordt het toestel op 24 juli rond 11:00 uur lokale tijd verwacht. De machine heeft dan een afstand van ongeveer 17.000 kilometer afgelegd.

Extra brandstofcapaciteit

Airbus maakte de eerste testvlucht met de toekomstige Qantas A350-1000 ULR op dinsdag 2 juni. Die steeg op vanaf Toulouse en duurde drie uur en 43 minuten. Het vliegtuigtype werd speciaal voor de Australische maatschappij ontwikkeld en kan gigantische afstanden afleggen dankzij een structurele aanpassing: een extra brandstoftank in de achterste rompsectie. Daarmee kan deze A350 bijna 2000 kilometer verder vliegen dan zijn kleinere variant. Die is overigens wel populairder bij de meeste luchtvaartmaatschappijen.