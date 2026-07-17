KLM-toestel vliegt van Schiphol naar Maastricht

Hoewel KLM geen reguliere vluchten uitvoert van en naar Maastricht, landde er onlangs toch een opvallend blauw toestel van de maatschappij op de Limburgse luchthaven. Een Embraer 175 van KLM Cityhopper vertrok vanaf Schiphol richting Maastricht om piloten te trainen door middel van zogenoemde touch-and-go’s.

Vlucht van Schiphol naar Maastricht

De trainingsdag begon op Schiphol, waar de Embraer 175 met registratie PH-EXZ in de ochtend vertrok richting Maastricht. Op Flightradar24 is te zien hoe het vliegtuig de Limburgse luchthaven in minder dan een half uur bereikte. Eenmaal aangekomen begon het daadwerkelijke trainingsprogramma. De bemanning vloog gedurende meerdere uren verschillende circuitvluchten rondom de luchthaven, waarbij het toestel telkens terugkeerde voor touch-and-go’s. Tussen de oefeningen door waren er korte onderbrekingen. Uiteindelijk vertrok de Embraer aan het einde van de middag weer richting Schiphol, waar het toestel iets na 17.00 uur landde. Later die avond werd het vliegtuig opnieuw ingezet voor een reguliere vlucht naar Wrocław.

©Flightradar24

KLM Cityhopper traint piloten

De Embraer maakt normaal gesproken deel uit van de dagelijkse vloot van KLM Cityhopper op Europese passagiersvluchten. Deze dag stond de vlucht echter volledig in het teken van training. Piloten moeten na hun simulatortraining ook in de praktijk meerdere starts en landingen uitvoeren. Daarbij worden onder begeleiding van ervaren instructeurs verschillende procedures geoefend, waaronder circuitvluchten, volledige landingen en zogenoemde touch-and-go’s. Tijdens een touch-and-go raakt het vliegtuig de baan kort aan, waarna het direct weer opstijgt zonder volledig tot stilstand te komen. Hierdoor kunnen vliegers in korte tijd veel landingen oefenen en hun vaardigheden verder aanscherpen.

Waarom kiest KLM voor Maastricht?

Maastricht Aachen Airport is één van de locaties in Nederland waar luchtvaartmaatschappijen trainingsvluchten uitvoeren. De luchthaven is hiervoor geschikt vanwege de beschikbare ruimte, de infrastructuur en de mogelijkheid om meerdere starts en landingen achter elkaar uit te voeren zonder het reguliere vliegverkeer op grote schaal te verstoren. Voor KLM zijn dit soort vluchten een belangrijk onderdeel van de opleiding en training van vliegers. Nieuwe piloten en ervaren vliegers die overstappen naar een ander vliegtuigtype moeten aantonen dat zij het toestel veilig kunnen bedienen onder verschillende omstandigheden.

Ook LVNL gebruikt de vluchten voor training

Ook Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) profiteert van deze trainingsvluchten. Luchtverkeersleiders-in-opleiding kunnen tijdens deze oefeningen ervaring opdoen met het begeleiden van vliegtuigen die herhaaldelijk starten, landen en circuits vliegen. Daarmee hebben de vluchten niet alleen waarde voor de piloten in de cockpit, maar ook voor de personen die het luchtverkeer vanaf de grond begeleiden.