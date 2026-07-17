Na vliegverbod Europa: Surinam Airways doet onderzoek

Surinam Airways onderzoekt hoe de maatschappij kan aantonen dat zij voldoet aan internationale veiligheidsnormen, nadat SLM nog altijd op de Europese zwarte lijst voor luchtvaartveiligheid staat. De maatschappij benadrukt nu dat er geen officiële ICAO-audit heeft plaatsgevonden, maar dat wel een vrijwillige veiligheidscontrole is uitgevoerd. Met de zogenoemde SARPcheck Part A wil SLM laten zien dat de eigen processen en procedures aansluiten bij internationaal erkende veiligheidsrichtlijnen, terwijl het land werkt aan het opheffen van het Europese vliegverbod.

Veiligheidscontrole Surinam Airways

Surinam Airways (SLM) meldt in een persbericht dat de maatschappij vrijwillig een veiligheidsaudit heeft laten uitvoeren. SLM benadrukt dat het niet om een officiële controle door ICAO zelf ging. Eerdere berichtgeving kon volgens de maatschappij de indruk hebben gewekt dat de internationale luchtvaartorganisatie rechtstreeks een audit had uitgevoerd, maar dat klopt niet. Een geaccrediteerde auditorganisatie voerde de controle uit en onderzocht onder meer de managementsystemen, operationele processen, procedures en de manier waarop medewerkers deze in de dagelijkse praktijk toepassen.

Controle gebaseerd op ICAO-normen

Hoewel ICAO niet zelf betrokken was als uitvoerende partij, gebruikte de audit wel de Standards and Recommended Practices van ICAO als beoordelingskader. Deze normen worden wereldwijd gebruikt als richtlijn voor veilige luchtvaartoperaties. Volgens SLM is juist dat onderscheid belangrijk: de maatschappij is beoordeeld aan de hand van internationale ICAO-standaarden, maar heeft geen officiële ICAO-inspectie ondergaan. SLM zegt de eerdere verwarring te betreuren. De airline blijft echter benadrukken dat de SARPcheck succesvol is afgerond en dat de uitkomst bevestigt dat de organisatie actief werkt aan het verbeteren en aantonen van haar veiligheidsniveau.

Vliegverbod heeft geen gevolgen voor Schiphol

Ondanks het Europese vliegverbod blijft SLM actief op de route tussen Paramaribo en Schiphol. Dat is mogelijk doordat de maatschappij gebruikmaakt van een Airbus A340-600 die wordt geleased van het Duitse Universal Sky Carrier (USC). Het toestel opereert onder Europese certificering, waardoor de vlucht niet rechtstreeks onder het Surinaamse AOC valt waarop het EU-verbod betrekking heeft. Voor passagiers tussen Nederland en Suriname veranderde er daardoor weinig. Toch blijft het opheffen van de beperkingen afhankelijk van verbeteringen binnen het Surinaamse luchtvaarttoezicht en een nieuwe beoordeling door Europese autoriteiten. De SARPcheck van SLM is daarmee vooral een signaal dat de maatschappij zelf stappen wil zetten, maar vormt geen directe opheffing van het Europese vliegverbod.