Nederlandse airline wil uitsluitend elektrisch passagiers vervoeren

De Nederlandse startup Vlindair wil de eerste volledig elektrische luchtvaartmaatschappij van Europa worden. Het bedrijf verwacht vanaf 2031 commerciële vluchten uit te voeren met elektrische passagiersvliegtuigen op regionale routes tot ongeveer 500 kilometer. ‘Wat Europa nu nodig heeft, is een airline die bereid is het moeilijke en geduldige werk te verrichten om elektrisch vliegen daadwerkelijk beschikbaar te maken voor passagiers’, zegt Sietse Bakker, medeoprichter van Vlindair.

Regionale luchtvaart elektrisch maken

Vlindair wil regionale vluchten in de toekomst volledig elektrisch uitvoeren. Volgens de oprichters biedt juist dit segment grote kansen om de luchtvaart te verduurzamen, omdat elektrische vliegtuigen vooral geschikt kunnen zijn voor korte Europese routes. ‘De technologie komt eraan, de milieukwestie is onmiskenbaar en regionale luchtvaart is het gebied waar de overgang een betekenisvolle impact kan hebben’, zegt Bakker. De startup ontleent zijn naam aan het Nederlandse woord ‘vlinder’, dat volgens het bedrijf symbool staat voor verandering en beweging. Vlindair verwacht dat fabrikanten de komende jaren steeds verder werken aan de ontwikkeling en certificering van elektrische vliegtuigen.

Bouwen aan een luchtvaartmaatschappij

Hoewel Vlindair een eerste commerciële vlucht in 2031 als doel heeft gesteld, benadrukt het bedrijf dat de ontwikkeling van elektrische vliegtuigen en de bijbehorende certificering onzekerheden met zich meebrengen. Daarom kiest de startup voor een gefaseerde aanpak. De komende vijf jaar wil Vlindair onder meer onderzoek doen naar geschikte routes, landingsrechten veiligstellen, samenwerkingen aangaan met luchthavens en werken aan een operationele organisatie die klaar moet zijn voor de start van de vluchten.

‘We zijn niet alleen hier om deel uit te maken van die markt, maar we willen helpen om die vorm te geven. Dat betekent dat onze taak de komende jaren niet is om te vliegen, maar om een beweging op te bouwen door reizigers, gemeenschappen, luchthavens en beleidsmakers ervan te overtuigen dat elektrisch vliegen iets is waar Europa achter moet staan. Zodra we de lucht in gaan, doen we dat op basis van een sterke fundering’, aldus medeoprichter Yona Hümmels.

Steun vanuit de luchtvaartsector

Om de plannen verder vorm te geven heeft Vlindair het afgelopen jaar een netwerk opgebouwd van adviseurs met ervaring binnen de luchtvaartsector. De startup krijgt onder meer ondersteuning van Transavia Ventures, dat kennis deelt op het gebied van innovatie en luchtvaartontwikkeling. Nico Gielen, directeur van Transavia Ventures, stelt dat er binnen de elektrische luchtvaart nog weinig commerciële exploitanten actief zijn. ‘Wat opvallend ontbrak in dit ecosysteem, was een commerciële operator. Vlindair neemt de uitdaging op zich om dat werkelijkheid te maken. Wij vinden hun aanpak inhoudelijk sterk, operationeel onderbouwd en goed gepositioneerd binnen de Europese markt’, zegt hij.