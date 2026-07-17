Zo wordt KLM’s eerste A350 gemaakt

Volgende maand is het zover, dan neemt KLM haar eerste A350 in ontvangst. Naar verwachting zal het toestel, dat de naam Nachtwacht gaat dragen, eind augustus op Schiphol arriveren. Van fabriek naar klant is echter nog een heel proces…

Voordat een vliegtuig ooit commercieel aan haar eerste reis begint, heeft zij er zelf al een behoorlijke reis op zitten. In het geval van KLM’s eerste A350 worden alle onderdelen in elkaar gemonteerd in de Airbusfabriek in Toulouse. Die worden op hun beurt ook weer in heel Europa gemaakt. Zo komen de achterste romponderdelen bijvoorbeeld uit Hamburg, de vleugels uit Broughton en de staartvleugels uit het Spaanse Getafe. Alle onderdelen worden naar Toulouse getransporteerd met de Beluga XL, een vliegtuig dat speciaal ontworpen is om grote delen te vervoeren. Daar wordt een toestel uiteindelijk geassembleerd.

Het hele proces, van losse onderdelen tot A350, gebeurt onder toeziend oog van representatives van KLM. Chris Artmanni, Technical Rep New Build Aircraft, is bij het hele proces aanwezig. ‘Elke keer als Airbus een stukje van het vliegtuig opbouwt, word ik uitgenodigd om dat te inspecteren. Daar hangt een hele administratie aan vast, en dan volg ik het hele proces.’

Wil je zien hoe de eerste blauwe A350 in elkaar wordt gezet? Bekijk de video die KLM erover maakte bovenaan dit artikel.

Hollandse meesters

De Airbus A350 draagt nu nog de Franse registratie F-WZNM, maar zodra ze aan KLM wordt overgedragen krijgt ze registratie PH-NZA. De gehele A350-vloot wordt vernoemd naar een beroemd schilderij van de Hollandse meesters. De eerste wordt De Nachtwacht, van Rembrandt van Rijn. Daarmee houdt KLM een langlopende traditie in ere. Zo dragen de Airbussen uit de A320-familie de namen van vlinders, en de Boeing 737’s vogels.

Eerste vlucht

De eerste vlucht van De Nachtwacht gaat naar Toronto, Canada. Op zondag 27 september stijgt de A350 als vlucht KL691 voor het eerst op als commerciële vlucht. Voor wie de landing van de Airbus op Schiphol wil zien: de retourvlucht wordt in de vroege morgen van 28 september rond 06:00 uur verwacht.